Perang dimulai lebih awal: mantan pengadil ungkap rencana Mourinho dan Real Madrid sebelum El Clasico

Krisis Real Madrid dengan perangkat pertandingan bukan lagi sekadar protes sesaat di atas lapangan hijau, melainkan telah berubah menjadi perang pernyataan dan strategi sistematis yang membuat Federasi Sepak Bola Spanyol gelisah.

Di tengah eskalasi tersebut, mantan wasit internasional Iturralde Gonzalez melontarkan pernyataan keras yang menjelaskan segalanya secara terbuka, dengan menuduh tim kepelatihan Real Madrid di bawah komando Jose Mourinho sengaja menciptakan atmosfer panas sebelum, selama, dan setelah setiap pertandingan.

Dalam analisisnya di radio Spanyol "Cadena SER", Iturralde berkata: "Hal ini sudah terjadi pada masa saya. Ini adalah strategi yang diterapkan tim kepelatihan Real Madrid untuk menciptakan ketegangan sebelum, selama, dan setelah pertandingan."

Strategi yang terencana

Ketegangan antara Real Madrid dan komite wasit meningkat secara tidak pernah terjadi sebelumnya, di tengah kritik tajam yang dilayangkan klub ibu kota Spanyol itu terhadap keputusan-keputusan perangkat pertandingan pada setiap pekan, serta tekanan suporter dan media yang menyertainya terhadap para wasit.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Iturralde, yang kini berprofesi sebagai analis perwasitan, menilai bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pekerjaan terencana yang bertujuan menanamkan citra tertentu demi kepentingan klub.

Ia menjelaskan: "Mereka ingin menyebarkan narasi palsu, dan membuat para pendukung mereka percaya bahwa mereka dirugikan dan bahwa semua orang menentang Real Madrid."

Mantan wasit itu menambahkan bahwa perubahan perilaku para pemain Real Madrid kini terlihat jelas dibandingkan musim lalu, meski tidak terjadi perubahan besar pada skuad.

Ia menerangkan: "Real Madrid tidak melakukan perubahan besar pada para pemainnya antara tahun lalu dan tahun ini, tetapi mereka semua akan memprotes setiap kesalahan dan setiap lemparan ke dalam."

Ia menyoroti: "Dengan Ancelotti hal itu terjadi, dan Xabi Alonso serta Arbeloa tidak melakukannya, tetapi mereka melakukannya bersama Mourinho. Hal ini telah dipelajari dan dikerjakan."

Menciptakan ketegangan

Iturralde tidak ragu melayangkan tuduhan secara langsung kepada pelatih asal Portugal itu, dan menyebutnya sebagai spesialis dalam permainan psikologis semacam ini.

Ia berkata: "Mourinho adalah profesional dalam menciptakan ketegangan, dan dengan belum tuntasnya kasus Negreira, polemik semakin bertambah. El Clasico berlangsung dua pekan lagi, dan kita memiliki seorang profesional dalam menciptakan ketegangan seperti Mourinho. Ia telah melakukannya di Portugal, Italia, dan Inggris. Ia bermain dengan metode-metode ini, ini bukan hal baru."

Analis perwasitan itu menghubungkan eskalasi yang disengaja ini dengan semakin dekatnya jadwal El Clasico yang dinantikan, serta kebetulannya dengan berlanjutnya polemik seputar kasus Negreira yang membayangi integritas perwasitan Spanyol dan menambah sensitivitas setiap keputusan.









Kekhawatiran ganda

Di sisi lain, jurnalis Javier Herraiz mengungkap bahwa Real Madrid, pada hari setelah pertandingan melawan Villarreal, masih yakin bahwa perwasitan merugikan mereka, namun pada saat yang sama ia menyinggung adanya kekhawatiran internal yang nyata di klub soal level teknis tim, yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

Dalam konteks yang sama, jurnalis Anton Meana, pembawa acara program terkenal "Carrusel", mempertanyakan prioritas sebenarnya Mourinho dalam periode barunya bersama Real Madrid, dengan berkata: "Mourinho datang ke sini agar Real Madrid bermain sepak bola yang lebih baik, tetapi juga agar kasus Negreira tetap menjadi bahan perbincangan sehari-hari."

Meana menutup dengan memberikan nasihat langsung kepada pelatih Portugal itu: "Ia harus lebih memperhatikan bagaimana timnya bermain, bukan bagaimana timnya diwasiti."







