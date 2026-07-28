Perang besar musim panas: Arsenal ajukan tawaran untuk Vinicius, Real Madrid lancarkan serangan balik!

Real Madrid bersiap mengajukan tawaran baru untuk memperpanjang kontrak bintang asal Brasil mereka, Vinicius Junior, dalam upaya mempertahankannya di tengah meningkatnya ketertarikan dari klub Inggris, Arsenal, yang tengah menyiapkan tawaran resmi awal untuk merekrut penyerang berusia 26 tahun itu, dalam sebuah transaksi yang bisa menjadi yang paling menonjol selama periode bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Menurut laporan jaringan "Sky Sports" Inggris, Arsenal serius mempertimbangkan untuk merekrut Vinicius, dan telah menyampaikan tawaran awalnya kepada para agen pemain, di saat kontrak bintang Brasil itu mendekati akhir bersama klub kerajaan tersebut, sehingga menempatkan Real Madrid pada dua pilihan yang tak memiliki alternatif ketiga: memperpanjang kontraknya atau menjualnya untuk menghindari kehilangan dirinya secara cuma-cuma setahun kemudian.

Surat kabar "The Athletic" Inggris sebelumnya telah mengungkap pada akhir pekan lalu tentang ketertarikan Arsenal untuk merekrut penyerang Brasil itu, sebelum jaringan "Sky Sports" menegaskan informasi ini pada Senin malam, dengan menyebutkan bahwa klub London tersebut tengah menyiapkan tawaran resmi untuk merekrut sang pemain.

Menyadari bahayanya situasi tersebut, Real Madrid memutuskan untuk melancarkan serangan balik demi mempertahankan bintangnya, dengan mengajukan tawaran baru untuk memperpanjang kontrak Vinicius, dalam upaya menahannya dan mengakhiri ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya di ibu kota Spanyol itu.

Tawaran balasan ini datang setelah beberapa bulan negosiasi antara Real Madrid dan para agen Vinicius, yang hingga kini belum membuahkan hasil, meski kedua belah pihak sama-sama menginginkan tercapainya kesepakatan yang memuaskan semua pihak, namun jurang perbedaan dalam tuntutan finansial menghalangi hal itu.

Vinicius bergabung dengan Real Madrid dari klub Brasil, Flamengo, pada 2018 dengan nilai 45 juta euro ketika usianya baru 18 tahun, hingga kemudian menjadi salah satu bintang paling menonjol di barisan tim kerajaan tersebut sepanjang tahun-tahun yang telah berlalu.

Nilai pasar sang pemain saat ini mencapai 140 juta euro menurut situs "Transfermarkt" yang mengkhususkan diri dalam penilaian pemain, hal yang menjadikannya salah satu pemain termahal di dunia, dan menjelaskan besarnya ketertarikan terhadap dirinya dari klub-klub besar Eropa.

Pada musim lalu, Vinicius menampilkan performa mencolok bersama Real Madrid, dengan mencetak 22 gol dan menyumbang 14 assist dalam 53 pertandingan yang ia jalani bersama tim kerajaan di seluruh ajang, hal yang menegaskan pentingnya dirinya bagi klub dan menjelaskan keinginan kuat manajemen untuk mempertahankannya.