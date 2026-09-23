Pengumuman kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah ke klub Trabzonspor baru saja mengguncang jagat olahraga dunia, hingga klub Turki itu pun mendapati dirinya harus mengangkat senjata hukum demi melindungi bintang barunya.

Trabzonspor hari ini mengeluarkan pernyataan resmi bernada keras, yang memperingatkan penggunaan nama dan gambar pemain barunya, Mohamed Salah, tanpa izin, setelah memantau gelombang iklan dan kampanye komersial yang memanfaatkan demam transfer tersebut.

Klub menegaskan dalam pernyataannya bahwa kepindahan Salah membangkitkan antusiasme luar biasa, tidak hanya di lingkungan olahraga Turki, tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini mendorong sejumlah perusahaan dan lembaga komersial untuk memanfaatkan momen tersebut serta menjalankan kampanye promosi dengan menggunakan gambar pemain, namanya, dan jersey Trabzonspor tanpa hak.

Pernyataan itu menekankan sebuah poin hukum yang krusial, yang berbunyi: "Mengenakan jersey Trabzonspor oleh Salah tidak memberikan hak kepada pihak ketiga mana pun untuk menggunakan nama dan gambarnya untuk tujuan komersial."

Klub menjelaskan bahwa pelanggaran yang terpantau khususnya berupa penggunaan gambar Salah untuk mempromosikan produk dan layanan, menciptakan kesan menyesatkan di kalangan publik seolah ada kerja sama komersial atau dukungan dari pemain dan klub, serta meraih keuntungan materi dari nilai komersial merek Trabzonspor.

Manajemen klub menilai praktik semacam ini merupakan pelanggaran nyata, tidak hanya terhadap hak pribadi dan hak citra pemain, tetapi juga terhadap hak merek dagang klub, reputasi komersialnya, dan nilai ekonominya.

Trabzonspor mengumumkan bahwa mereka telah mulai mendokumentasikan seluruh iklan dan penggunaan komersial ilegal yang melanggar hak Salah maupun klub, seraya menegaskan bahwa segala tindakan hukum dan pidana yang diperlukan akan diambil terhadap para pelanggar yang telah terpantau.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora



Klub menutup pernyataannya dengan pesan tegas, yang berbunyi: "Kecintaan pada sepak bola dan dukungan tidak menjadi pembenaran atas penggunaan komersial tanpa izin terhadap hak-hak yang dilindungi secara hukum."