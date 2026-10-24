sc Heerenveen harus bersusah payah meraih tiga poin dalam laga tandang melawan ADO Den Haag pada Sabtu malam. Tim asuhan Robin Veldman menang 2-3 dalam pertandingan dramatis yang diwarnai dua gol Jacob Trenskow. Tim asal Friesland itu sempat tampak menuju kemenangan meyakinkan, tetapi harus bekerja keras hingga akhir setelah pemain pengganti Nigel Thomas mencetak dua gol.

Di tengah kondisi cuaca buruk, Heerenveen mengawali pertandingan di Den Haag dengan baik. Tim asal Friesland itu tampil lebih berbahaya pada fase awal dan melihat tembakan Maxence Rivera secara tidak sengaja diblok oleh rekan setimnya, Ringo Meerveld. ADO juga memberikan ancaman, tetapi kiper Bernt Klaverboer mencegah timnya tertinggal lebih awal lewat penyelamatan gemilang atas tembakan Juho Kilo.

Heerenveen unggul pada menit ke-24. Nolhan Courtens melewati lini tengah dan mengoper kepada Rivera, yang mengirim umpan silang kencang dari sayap kiri. Trenskow bergerak lebih cepat daripada pemain yang menjaganya, Gregoire Waem, lalu menyambar bola dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 0-1.

Heerenveen kemudian mendapat cukup banyak peluang untuk memperbesar keunggulan sebelum jeda. Umpan apik Meerveld membuat Courtens berhadapan satu lawan satu dengan kiper Kilian Nikièma, tetapi pemain Belg berusia 19 tahun itu melepaskan tembakan lemah yang melebar. Dylan Vente juga mendapat peluang besar, namun blok penting Jonas Jensen-Abbew mencegah gol kedua Heerenveen.

Enam menit setelah jeda, Heerenveen akhirnya kembali mencetak gol. Oliver Braude menemukan Meerveld, yang mendapat ruang leluasa untuk melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang: 0-2. Gol itu menjadi dorongan berharga bagi gelandang serang tersebut, yang kembali mendapat tempat di susunan pemain inti karena absennya Levi Smans.

Namun, tim tamu nyaris tidak sempat menikmati keunggulan nyaman mereka. Pelatih ADO Robin Peter memasukkan Nigel Thomas, dan penyerang itu hanya membutuhkan sekitar satu menit untuk memberi dampak. Klaverboer gagal menguasai tembakan Daryl van Mieghem, lalu Thomas menyambar bola muntah dengan tendangan setengah salto yang akrobatik: 1-2.

Gol itu mengubah jalannya pertandingan. ADO menekan Heerenveen jauh ke belakang dan memperoleh sejumlah peluang untuk menyamakan kedudukan melalui Milan Hokke, Jalen Hawkins, Evan Rottier, dan pemain lainnya. Justru ketika Heerenveen berada dalam tekanan berat, Trenskow kembali mencetak gol pada menit ke-66 dengan menyambut umpan silang mendatar Rivera secara meyakinkan: 1-3.

Pertandingan tampak sudah dipastikan, tetapi ADO tidak menyerah. Umpan silang mendatar Rottier pada menit ke-72 lolos dari jangkauan Klaverboer, sebelum Thomas dengan mudah menyambarnya di tiang jauh untuk mencetak gol keduanya: 2-3. Heerenveen pun harus menghadapi ancaman gol penyeimbang pada fase akhir, tetapi berhasil bertahan dan akhirnya membawa pulang tiga poin penuh dari Den Haag.