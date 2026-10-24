sc Heerenveen harus bekerja keras untuk meraih tiga poin dalam laga tandang melawan ADO Den Haag pada Sabtu malam. Tim asuhan Robin Veldman menang 2-3 dalam pertandingan seru yang menempatkan Jacob Trenskow sebagai tokoh utama berkat dua golnya. Saat unggul 1-3, Heerenveen tampak menuju kemenangan meyakinkan, tetapi dua gol pemain pengganti Nigel Thomas membuat mereka harus berjuang hingga akhir.

Di tengah cuaca buruk, Heerenveen mengawali pertandingan di Den Haag dengan baik. Mereka menjadi tim yang lebih berbahaya pada awal laga, meski tembakan Maxence Rivera tanpa sengaja diblok rekan setimnya, Ringo Meerveld. ADO juga menunjukkan ancaman, tetapi kiper Bernt Klaverboer menggagalkan upaya Juho Kilo lewat penyelamatan gemilang sehingga timnya terhindar dari ketertinggalan dini.

Setelah 24 menit, Heerenveen unggul secara layak. Nolhan Courtens melewati lini tengah dan mengirim bola kepada Rivera, yang melepaskan umpan silang tajam dari sisi kiri. Trenskow bergerak lebih cepat daripada pemain yang menjaganya, Gregoire Waem, lalu menyambar bola dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 0-1.

Heerenveen kemudian mendapat cukup banyak peluang untuk memperbesar keunggulan sebelum jeda. Umpan apik Meerveld membuat Courtens berhadapan langsung dengan kiper Kilian Nikièma, tetapi pemain Belgia berusia 19 tahun itu melepaskan tembakan lemah yang melenceng. Dylan Vente juga mendapat peluang besar, tetapi blok penting Jonas Jensen-Abbew mencegah gol kedua Heerenveen.

Enam menit setelah jeda, Heerenveen kembali mencetak gol. Oliver Braude menemukan Meerveld, yang mendapat ruang leluasa untuk menembak dan menghujamkan bola ke bagian atas gawang: 0-2. Gol itu menjadi suntikan semangat bagi gelandang serang tersebut, yang kembali mendapat tempat di susunan pemain utama karena Levi Smans absen.

Namun, tim tamu nyaris tak sempat menikmati keunggulan nyaman itu. Pelatih ADO Robin Peter memasukkan Nigel Thomas, dan sang penyerang hanya butuh kurang dari satu menit untuk memberikan dampak. Klaverboer gagal menguasai tembakan Daryl van Mieghem, lalu Thomas menyambar bola pantul dengan tendangan salto setengah putaran yang akrobatik: 1-2.

Gol yang memperkecil ketertinggalan itu mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya. ADO memaksa Heerenveen bertahan jauh ke belakang dan mendapat beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan, antara lain melalui Milan Hokke, Jalen Hawkins, dan Evan Rottier. Justru ketika Heerenveen sedang berada dalam tekanan berat, Trenskow kembali mencetak gol pada menit ke-66 dengan menuntaskan umpan silang mendatar Rivera secara meyakinkan: 1-3.

Laga tampak sudah ditentukan, tetapi ADO tidak menyerah. Pada menit ke-72, umpan silang mendatar Rottier melewati Klaverboer, lalu Thomas dengan mudah menyambar bola di tiang jauh untuk mencetak gol keduanya: 2-3. Heerenveen pun harus mewaspadai gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir, tetapi mampu bertahan dan akhirnya membawa pulang tiga poin penuh dari Den Haag.