Peran baru bagi Mika Godts di Ajax: ‘Míchel tampaknya tidak berencana untuk…’

Mika Godts harus menyesuaikan diri dengan peran barunya di Ajax pada musim mendatang, demikian kesimpulan Pieter Zwart dalam analisisnya untuk Voetbal International. Míchel berencana menggunakan pemain sayap kiri tersebut dengan cara yang sangat berbeda dalam hal menekan lawan.

Dan hal itu cukup mengejutkan, karena musim lalu Godts adalah pemain yang paling banyak terlibat dalam gol, jauh melampaui pemain lain. Dengan 17 gol dan 15 assist dalam 44 penampilan, Godts menjadi bintang utama Ajax di tengah musim yang secara keseluruhan mengecewakan.

“Baik di bawah asuhan Fred Grim maupun Óscar García, Godts dibebaskan dari tugas bertahan, tetapi Míchel tampaknya tidak berencana untuk memberikan perlakuan khusus baginya. Sama seperti saat di Girona, ia menerapkan tekanan melalui formasi 4-4-2 di Ajax,” demikian analisis Zwart.

“Bagi Godts, ini berarti ia harus bertahan hingga jauh ke wilayah sendiri. Ia melakukannya dengan baik,” simpulkan Zwart berdasarkan pertandingan persahabatan yang dimenangkan Ajax 1-0 atas Olympiakos. “Hanya dalam sepuluh menit pertama saja, ia sudah dua kali merebut kembali penguasaan bola berkat posisinya yang tepat.”

“Namun, hal ini menghabiskan energi yang tidak bisa ia alihkan ke permainan serangannya. Selain itu, saat merebut bola, Godts berada lebih ke belakang, sehingga ia kurang efektif sebagai ancaman dalam serangan balik. Musim lalu, saat merebut bola, Godts sering berhadapan dengan bek tengah kanan yang kurang lincah. Pertanyaannya adalah apakah pemain sayap ini, dalam peran yang lebih defensif ini, dapat menyamai statistiknya musim lalu.”

Selain itu, masih menjadi pertanyaan apakah Godts akan tetap mengenakan seragam Ajax musim depan. Meskipun ia sendiri telah beberapa kali menyatakan keinginannya untuk bermain demi meraih gelar di Amsterdam, ada beberapa klub luar negeri yang tertarik padanya.