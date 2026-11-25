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Pertandingan antara Manchester United dan tuan rumah Sporting Lisbon pada fase liga Liga Champions, Rabu (hari ini), diwarnai sebuah insiden yang memicu kontroversi besar.

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Pada menit ke-40, saat Manchester United tertinggal satu gol, Amad Diallo berhasil mencetak gol penyeimbang.

Namun, wasit merusak kegembiraan Setan Merah atas gol tersebut setelah menganggap Tielemans melakukan pelanggaran saat mengoper bola kepada Diallo, usai berbenturan dengan bek Sporting Lisbon, Inácio.

Para pemain Manchester United melancarkan protes keras atas keputusan itu, tetapi wasit menolak mengubah keputusannya dan justru memberikan kartu kuning kepada Tielemans karena memprotes pembatalan gol tersebut.

Insiden itu memicu kemarahan besar di kalangan pendukung Manchester United, dan kemarahan tersebut merambat hingga ke media Inggris. Harian "The Sun" menulis: "Manchester United benar-benar dirampok habis di Portugal."

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Harian tersebut melanjutkan: "Ketika Tielemans menjulurkan kakinya untuk merebut bola dan mengopernya kepada Amad, sang penyerang melihat upaya pertamanya ditepis kiper hingga membentur mistar gawang. Amad menyundul bola muntah ke dalam gawang, tetapi kemudian mendengar peluit wasit yang memberikan tendangan bebas untuk Sporting."

The Sun menambahkan: "Itu karena tekel Tielemans, tetapi seperti terlihat dalam tayangan ulang, itu bukan pelanggaran dari pemain Manchester United. Setan Merah tentu merasa diperlakukan tidak adil."

Harian itu menutup ulasannya: "Yang memperburuk keadaan, sang gelandang malah mendapat kartu kuning karena memprotes keputusan wasit."