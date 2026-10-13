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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Diterjemahkan oleh

"Perampokan bersenjata membuat keluarga ketakutan": mimpi buruk di waktu fajar menjauhkan kiper Villarreal dari laga melawan Napoli

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Kejutan menggemparkan

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 Kiper Villarreal asal Hungaria, Peter Gulacsi, mengalami momen mengerikan pada hari Selasa ini, yang membuatnya absen dari pertandingan timnya malam ini melawan Napoli.

Menurut surat kabar "AS", kiper Villarreal, Peter Gulacsi, menjadi korban perampokan dengan ancaman senjata pada dini hari di rumahnya di Monasterios (Puzol) saat dia sedang bersama keluarganya.

Untungnya, tidak ada seorang pun yang terluka, meskipun insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar.

Mengingat dampak dari situasi tersebut, pemain itu tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup dalam beberapa jam terakhir, sehingga dia tidak akan tersedia untuk pertandingan Liga Champions malam ini melawan Napoli.

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 Klub Spanyol itu menegaskan bahwa pihak berwenang telah segera diberi tahu, serta menambahkan bahwa mereka sedang mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

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Dengan demikian, Luiz Junior akan mengawal gawang Villarreal malam ini di Stadion La Ceramica.

 Pemain Brasil itu sebelumnya tampil sebagai starter dalam empat laga pertama di liga, tetapi sang pelatih memutuskan untuk memainkan Gulacsi sebagai penjaga gawang Villarreal mulai dari pertandingan Liga Champions melawan Borussia Dortmund.

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 Sejak saat itu, kiper Hungaria tersebut menjadi penjaga gawang utama.