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Kapten Inggris Harry Kane mengakhiri segala ketidakpastian soal masa depannya dengan menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun bersama Bayern Munich hingga 30 Juni 2029. Setelah meraih penghargaan bergengsi Ballon d'Or pekan lalu, penyerang berusia 33 tahun itu menyepakati kontrak dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub Jerman tersebut.

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Kontrak bernilai rekor jadi ganjaran bagi striker produktif

Seperti dilaporkan The Athletic, sumber anonim yang mengetahui situasinya mengonfirmasi bahwa perpanjangan ini merupakan kontrak bernilai terbesar dalam sejarah Bayern dan menjadikan Kane pesepakbola dengan gaji pokok tertinggi di Eropa, meski pemain lain memperoleh pendapatan lebih besar lewat bonus. Menjelang enam bulan terakhir kontrak sebelumnya, mantan bintang Tottenham Hotspur itu telah mencetak 156 gol dalam 161 pertandingan kompetitif sejak tiba pada musim panas 2023. Selama periode tersebut, ia telah meraih dua gelar Bundesliga, DFB-Pokal, dan dua Piala Super Jerman.

Kapten Inggris gembira bertahan di Bayern

Selain meraih penghargaan pencetak gol terbanyak Bundesliga di setiap musim dan dinobatkan sebagai Pesepakbola Terbaik Jerman pada 2026, sang striker menjadi pemain Inggris pertama sejak 2001 yang meraih Ballon d'Or setelah memenangkan dua Sepatu Emas Eropa pada 2023-24 dan 2025-26.

Berbicara kepada situs resmi klub setelah memperpanjang masa baktinya, Kane mengatakan: "Saya merasa seperti di rumah sendiri di FC Bayern. Saya mencintai klub ini, para penggemarnya, dan kota Munich. Kami memiliki tim yang luar biasa serta pelatih yang luar biasa dalam diri Vincent Kompany. Saya sangat bangga menjadi bagian dari klub ini. Seluruh keluarga saya sangat bahagia di sini. Saya ingin bertahan, saya menantikan masa depan, dan ingin memenangkan lebih banyak gelar bersama klub hebat ini."

Presiden klub puji kesepakatan bersejarah

Setelah turut membawa Inggris finis di posisi ketiga pada Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada musim panas lalu, penyerang veteran itu tetap menjadi sosok sentral dalam rencana Bayern.

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Seraya memuji Kepala Eksekutif Jan-Christian Dreesen dan jajaran petinggi olahraga klub atas keberhasilan menuntaskan perpanjangan kontrak tersebut, presiden Bayern Herbert Hainer mengatakan kepada situs klub: "Apa yang bermula sebagai transfer besar, seiring waktu, telah menjadi bagian istimewa dari sejarah FC Bayern. Harry Kane memenuhi setiap janji yang bisa ditawarkan sepakbola, dan ia telah mendapat tempat di hati para penggemar sebagai salah satu sosok terbesar dalam olahraga ini pada era kita. Apresiasi untuk Jan-Christian Dreesen dan jajaran manajemen olahraga kami. Ini momen istimewa bagi FC Bayern."

Pertandingan berikutnya M05 Bundesliga 09.30 FCB

Gelar Liga Champions tetap menjadi target

Dengan masa depan jangka pendeknya telah dipastikan, Kane kini akan fokus menambah trofi Liga Champions yang belum pernah diraihnya ke dalam koleksi gelarnya yang terus bertambah bersama Kompany. Selain itu, jajaran petinggi Allianz Arena tidak memandang kontrak terbaru berdurasi tiga tahun ini sebagai kesepakatan terakhir sang veteran di Jerman. Sebaliknya, para petinggi klub tetap ingin mempertahankan pencetak gol andalan mereka untuk masa mendatang.