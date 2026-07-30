Klub Real Madrid menerima pukulan hukum baru dalam perseteruannya yang berkelanjutan dengan La Liga Spanyol, setelah Pengadilan Tingkat Pertama Madrid memutuskan menolak gugatannya yang menuntut pembatalan kesepakatan pembagian pendapatan hak siar televisi.

La Liga Spanyol mengumumkan pada hari Kamis bahwa Divisi Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 26 Madrid menolak sepenuhnya gugatan yang diajukan klub kerajaan itu untuk membatalkan kesepakatan yang dibuat pada Agustus 2023 mengenai kriteria pembagian pendapatan produksi audiovisual yang berkaitan dengan komponen dampak sosial.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa pengadilan menerima posisi La Liga dan menyimpulkan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum, karena telah disetujui dalam kerangka kewenangan yang diberikan secara tegas berdasarkan Pasal 5.4 dari Dekret Kerajaan berbentuk undang-undang Nomor 5/2015, dan bahwa kesepakatan itu telah mendapat persetujuan awal dari badan pengawas pengelolaan hak siar, kemudian dari dewan direksi La Liga dengan mayoritas hukum yang disyaratkan, yaitu dua pertiga suara.

La Liga menjelaskan dalam pernyataannya bahwa sistem yang disetujui tetap mempertahankan kriteria penilaian jumlah penonton untuk sebagian alokasi, dan mengaitkan bagian lainnya dengan tingkat kerja sama sukarela setiap klub dalam langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan produk audiovisual, dengan mempertimbangkan angka penonton.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan bahwa Dekret Kerajaan berbentuk undang-undang Nomor 5/2015 memberikan badan-badan administratif setiap kategori kewenangan untuk menyetujui kriteria pembagian, dan bahwa pembuat undang-undang tidak membatasi konsep "menghasilkan sumber daya melalui pemasaran hak siar televisi" serta tidak mensyaratkan agar kriteria terbatas hanya pada angka penonton.

Pengadilan juga menegaskan, menurut pernyataan itu, bahwa sistem yang disahkan La Liga berbasis pada insentif dan bergantung pada partisipasi sukarela, sehingga sistem tersebut tidak merampas hak milik klub, tidak pula kemungkinan untuk mengeksploitasi hak audiovisual yang tidak termasuk dalam lingkup penyiaran wajib.

Pengadilan menyimpulkan dengan menolak gugatan penyalahgunaan hak, dengan menilai bahwa kesepakatan tersebut disahkan oleh badan-badan yang berwenang dan dengan alasan yang memadai mengenai tujuan serta mekanisme kerjanya, dan bahwa Real Madrid tidak menyerahkan bukti teknis yang membuktikan kerugian finansial spesifik yang diklaimnya dalam gugatannya.

Putusan ini muncul setelah klub tersebut menempuh jalur peradilan perdata menyusul penolakan gugatan pidananya dalam berkas yang sama. La Liga menegaskan bahwa putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tingkat Pertama itu belum bersifat final, dan dapat diajukan banding dalam dua puluh hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuannya.