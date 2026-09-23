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Peradilan Prancis kejutkan Achraf Hakimi dengan keputusan resmi dalam "kasus pemerkosaan"

Morocco vs Gabon
Morocco
Gabon
Africa Cup of Nations Qualification
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
Ligue 1
A. Hakimi
Maroko
Gabon
Prancis

Perkembangan penting dalam kasus ini


Bintang Paris Saint-Germain asal Maroko, Achraf Hakimi, menerima kejutan besar pada hari Rabu ini, setelah terbitnya keputusan resmi terkait kasus tuduhan pemerkosaan yang menjeratnya.

Bek Paris Saint-Germain tersebut, yang dituduh melakukan pemerkosaan oleh seorang wanita muda dalam peristiwa yang terjadi pada tahun 2023, sebelumnya telah mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang dikeluarkan pada Juni lalu untuk menghadapkannya ke persidangan.

 Namun, pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Prancis pada akhirnya menolak bandingnya, sehingga membuka jalan bagi persidangannya.

Menurut situs "Foot Mercato", Mahkamah Kasasi Prancis, yang merupakan pengadilan tertinggi di negara itu, pada hari Rabu ini menegaskan bahwa Achraf Hakimi akan diadili di hadapan pengadilan pidana di wilayah Hauts-de-Seine.

Bertrand Périer, pengacara penggugat di hadapan Mahkamah Kasasi, menyatakan dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita AFP: "Mahkamah Kasasi menolak banding Achraf Hakimi, dengan pertimbangan bahwa tidak ada alasan serius yang membenarkan untuk menerimanya".

 Keputusan ini tidak dianggap sebagai vonis bersalah terhadap sang pemain, karena hal itu akan dipertimbangkan selama persidangannya di hadapan pengadilan pidana yang berwenang.

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