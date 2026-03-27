Pepsi Football Nation hadir dengan acara pembuka Final Liga Champions sebagai sorotan utamanya

Pepsi semakin gencar menggarap budaya sepak bola, dan menempatkan salah satu panggung terbesar dalam olahraga ini sebagai sorotan utama. Merek global ini telah meluncurkan Pepsi Football Nation, sebuah platform baru yang dirancang untuk merayakan segala hal yang disukai penggemar dari olahraga ini, sambil tetap menjadikan UEFA Champions League Final Kick Off Show yang dipersembahkan oleh Pepsi sebagai pilar utamanya.

Ini adalah langkah yang melampaui batas lapangan. Mulai dari musik dan ritual hari pertandingan hingga komunitas penggemar global, Pepsi fokus pada bagaimana sepak bola sebenarnya dinikmati - dan memanfaatkan momen-momen terbesar dalam olahraga ini untuk menyatukan semuanya.

Dibangun atas dasar lebih dari 50 tahun keterlibatan dalam sepak bola, Pepsi Football Nation menyatukan kemitraan utama merek ini di bawah satu bendera yang bersatu, dengan Liga Champions UEFA dan Kick Off Show ikoniknya memainkan peran sentral.

Acara unggulan tersebut, yang digelar beberapa menit sebelum final Liga Champions, telah menjadi momen budaya tersendiri, memadukan sepak bola dengan penampilan musik global dan hiburan. Inilah jenis kolaborasi lintas bidang yang kini sedang dikembangkan Pepsi secara global melalui Football Nation.

Berbicara mengenai peluncuran ini, Eugene Willemsen, Chief Executive Officer Divisi Minuman Internasional di PepsiCo, mengatakan: “Selama lebih dari lima dekade, Pepsi telah berada di jantung budaya sepak bola global, membawa permainan ini melampaui lapangan dan masuk ke dunia musik, hiburan, dan fandom. Seiring pertumbuhan sepak bola dan daya tariknya terhadap audiens yang semakin beragam, peluang kami bukan hanya untuk hadir dalam olahraga ini, tetapi juga untuk meningkatkan energi emosional yang membuatnya tak terlupakan. Pepsi Football Nation adalah langkah kami selanjutnya: sebuah platform yang merayakan semangat, kepribadian, dan pengalaman bersama yang menyatukan para penggemar di mana pun. Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk mendorong dampak budaya dan menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan konsumen di seluruh dunia.”

Pada intinya, platform ini merayakan semangat penggemar dalam segala bentuknya. Mulai dari yel-yel antar generasi dan rivalitas hingga perdebatan larut malam mengenai hasil pertandingan, Pepsi menangkap momen-momen yang menggambarkan bagaimana para pendukung benar-benar menghayati permainan ini.

Hal ini juga berlaku bagi para pemain. Dengan jajaran bintang global, merek ini menyoroti generasi yang membentuk budaya sepak bola baik di dalam maupun di luar lapangan, di mana performa berpadu dengan kepribadian dan pengaruhnya menjangkau jauh melampaui permainan itu sendiri.

Platform ini akan diluncurkan melalui berbagai aktivasi digital, sosial, ritel, dan langsung, dengan fokus kuat pada konten yang mengutamakan penggemar. Nantikan kolaborasi dengan para kreator, kampanye yang didorong oleh budaya, serta penceritaan yang terinspirasi oleh musik, humor, dan tradisi seputar sepak bola di seluruh dunia.

Pepsi juga mengintegrasikan pengalaman ini ke dalam kehidupan sehari-hari - mulai dari momen makanan saat pertandingan hingga aktivasi di toko dan pada kemasan - mengubah bahkan ritual terkecil menjadi bagian dari budaya sepak bola yang lebih luas.

Dengan UEFA Champions League Final Kick Off Show yang dipersembahkan oleh Pepsi terus menghadirkan momen-momen global yang berdampak besar, Pepsi Football Nation terasa seperti langkah selanjutnya, menyatukan semuanya di bawah satu identitas.

Singkatnya, Pepsi tidak hanya mendukung sepak bola. Mereka mengejar esensinya.

