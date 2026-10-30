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Manajer Manchester City, Enzo Maresca, menilai klubnya berkembang lebih cepat dari jadwal setelah perubahan besar pada musim panas, menyusul satu dekade dominasi Pep Guardiola. Maresca menyatakan puas karena City memuncaki klasemen Liga Primer Inggris meski mengalami perubahan signifikan dalam skuad.

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Maresca memimpin transisi Manchester City dengan mulus

Manchester City memuncaki klasemen Liga Primer Inggris setelah delapan pertandingan di bawah manajer baru Enzo Maresca. Pelatih asal Italia itu mengambil alih setelah satu dekade penuh trofi di bawah Pep Guardiola, sembari menghadapi kepergian sejumlah pemain penting, termasuk Bernardo Silva, John Stones, dan Rodri.

City masih bersaing di semua kompetisi, setelah mencapai perempat-final Piala Carabao dan meraih dua kemenangan dari tiga pertandingan Liga Champions.

Maresca menilai proses perombakan tim berjalan lebih cepat dari perkiraan awal.

Maresca tegaskan City bersaing lebih cepat dari perkiraan

Berbicara menjelang pertandingan melawan Brighton pada Sabtu, Maresca menyoroti cepatnya adaptasi tim. "Saya rasa kami bergerak ke arah yang benar," tegas Maresca.

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"Saya sudah mengatakan dalam konferensi pers terakhir bahwa setelah bertahun-tahun, pergantian manajer dan banyak pemain membutuhkan waktu sebelum tim bisa kembali bersaing, dan saat ini kami bersaing."

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"Kami mengganti banyak pemain dan manajer, tetapi hal baik tentang klub ini adalah kami bersaing di semua kompetisi. Kami tahu perubahan sebanyak ini membutuhkan waktu, tetapi saat ini kami terus melangkah dengan cara yang sama," tambahnya.

Maresca menerima sulitnya memprediksi Liga Primer Inggris

Maresca mengakui bahwa ketatnya persaingan di kasta tertinggi sepakbola Inggris membuat konsistensi selalu sulit dijaga.

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Sang manajer menunjuk tim-tim seperti Aston Villa, Newcastle, dan Brighton yang berada di posisi ketiga sebagai bukti meningkatnya standar liga.

"Setiap musim, selalu ada satu atau dua tim kejutan yang berada di papan atas. Sekarang level antartim begitu berimbang sehingga Anda bisa kehilangan poin melawan tim mana pun dan menang melawan tim mana pun," ujar Maresca.

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City berupaya mengukuhkan posisi di puncak

Manchester City bersiap menjamu Brighton yang tengah tampil impresif di Etihad Stadium pada Sabtu, dengan sepak mula pukul 15.00 waktu Inggris.

Tim asuhan Maresca mengincar tiga poin sebelum mengalihkan perhatian ke laga di kompetisi Eropa melawan RB Leipzig.

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City melanjutkan perjuangan mereka dengan target menjaga momentum di semua kompetisi.