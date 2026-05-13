Pep Guardiola tiba-tiba mengeluarkan pernyataan mengejutkan tentang Nathan Aké

Pep Guardiola berbicara panjang lebar mengenai Nathan Aké dalam konferensi pers menjelang laga liga Manchester City melawan Crystal Palace. Pemain yang telah 58 kali membela tim nasional Belanda ini tampaknya akan hengkang dari Manchester setelah enam musim.

Meskipun Aké masih menjadi pemain yang sangat dihargai di bawah asuhan Guardiola dalam beberapa musim terakhir, pemain kidal ini saat ini hanya sesekali diturunkan. Secara total, ia baru bermain selama 1.535 menit musim ini. Kabarnya, Aké bisa bermain di Serie A setelah musim panas nanti.

Namun, jika tergantung pada Guardiola, Aké tidak akan pergi ke mana pun. “Saya ingin dia tetap bersama kami,” kata pelatih asal Spanyol itu dalam konferensi pers. “Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi.”

Selanjutnya, ia memberikan pujian panjang lebar untuk pemain internasional Belanda tersebut. “Hanya sedikit pemain yang lebih dapat diandalkan darinya dalam cara bermainnya. Dalam hal fokus dan menjalankan tugasnya, Nathan adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya lihat, dia benar-benar luar biasa.”

Untuk waktu bermain yang minim, Guardiola pun memiliki penjelasan. “Dia kesulitan bermain setiap tiga hari,” katanya. “Tapi saat dia bermain, dia tampil maksimal. Dan juga dalam pertandingan terakhir melawan Brentford, dia bermain penuh melawan Schade dan Thiago, yang terus-menerus melakukan serangan balik. Wow, Nathan,” sang pelatih terkesan.

Kepergian Aké tentu akan sangat menyakitkan. “Dia adalah salah satu rekan setim terbaik yang pernah saya lihat. Dia benar-benar rekrutan yang luar biasa. Dia bermain di final Liga Champions di Istanbul, itu menunjukkan seberapa andalnya dia. Seorang pria hebat dan pemain hebat!”, tutup Guardiola.

Aké didatangkan dari Bournemouth pada musim panas 2020 dengan nilai transfer sekitar 45 juta euro. Pemain berkaki kiri ini telah membela Manchester City dalam total 175 pertandingan, di mana ia berhasil meraih empat gelar juara liga dan satu gelar juara Liga Champions. Terlepas dari situasinya saat ini di Inggris, Aké tampaknya sudah pasti masuk dalam skuad Piala Dunia asuhan Ronald Koeman.