Pep Guardiola telah mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih tim nasional pada tahun 2024

Pep Guardiola telah mencapai kesepakatan pada tahun 2024 dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengenai peran sebagai pelatih kepala tim nasional Inggris, demikian dilaporkan The Athletic dalam sebuah artikel pada hari Jumat.

Setelah Kejuaraan Eropa 2024, di mana Inggris finis di posisi kedua (kalah 2-1 dari Spanyol di final), Inggris harus mencari pelatih kepala baru karena masa jabatan Gareth Southgate telah berakhir.

Guardiola adalah pilihan pertama FA. Pembicaraan telah dilakukan dan kesepakatan lisan telah tercapai, tetapi kemudian Guardiola memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di Manchester City.

Akibatnya, kesepakatan tersebut akhirnya tidak terwujud. FA bertindak dengan cepat dan menjalin kerja sama dengan Thomas Tuchel. Asosiasi tersebut menginginkan seorang manajer yang telah terbukti mampu meraih gelar juara.

Tuchel ditunjuk pada tahun 2024 untuk masa jabatan empat tahun. Ia akan menjabat sebagai pelatih timnas Inggris hingga pertengahan 2028. Meskipun Guardiola kini tersedia setelah hengkang dari Manchester City, FA tetap mempertahankan kepercayaan pada Tuchel.

Menurut La Gazzetta dello Sport, Guardiola memang berada di urutan teratas daftar calon pelatih Italia. Ia juga sering dikaitkan dengan posisi pelatih tim nasional Belanda.