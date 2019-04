Manchester City akan melakoni laga derbi (25/4) melawan Manchester United yang sangat krusial dalam upaya mempertahankan gelar juara Liga Primer Inggris. . . Hanya tiga angka yang bisa membuat The Citizens ke puncak klasemen sementara. Mampukah? #AmbilLangkahTepat @rexona_id

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Apr 22, 2019 at 5:49pm PDT