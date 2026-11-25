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Pep Guardiola buka suara soal keputusannya menolak kesempatan melatih Italia. Ia mengaku merasa "malu" mengatakan tidak kepada timnas Italia. Pelatih yang kini mengambil cuti setelah satu dekade penuh trofi bersama Manchester City itu juga menegaskan bahwa langkah berikutnya dalam kariernya adalah melatih di level internasional.

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Italia mendekati Guardiola setelah tiga kali beruntun gagal ke Piala Dunia

Pada Juli, setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun, federasi sepak bola Italia (FIGC) mengutus Paolo Maldini dan Leonardo untuk mendekati Guardiola . Tawaran itu datang tak lama setelah ia meninggalkan Manchester City, yang dilatihnya pada 2016–2026 dengan raihan enam gelar Liga Primer, tiga Piala FA, dan satu gelar Liga Champions.

Lelah dengan padatnya rutinitas, mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munich itu memilih mengambil cuti setidaknya selama satu tahun. Italia kemudian kembali menunjuk Roberto Mancini , pelatih yang membawa mereka menjuarai Euro 2020 dan pernah menangani tim tersebut dari 2018 hingga 2023.

Guardiola buka suara soal beratnya menolak Italia

Berbicara di Romario TV pada Selasa bersama legenda Brasil sekaligus mantan rekan setimnya di Barcelona, Romario, Guardiola menjelaskan mengapa waktu yang tidak tepat menggagalkan kepindahannya ke Italia. Ia juga menegaskan keinginannya untuk kelak melatih tim nasional, meski saat ini masih merasa nyaman jauh dari pinggir lapangan.

“Ini pertama kalinya saya membicarakan hal ini, tetapi ya, saya memang berbicara dengan mereka,” kata Guardiola. “Saya merasa malu mengatakan ‘tidak’ kepada Italia. Melatih tim nasional dari negara seperti Italia akan menjadi salah satu kehormatan terbesar dalam karier saya. Namun, saya sadar bahwa saya perlu berhenti. Jika mereka menelepon dua tahun lebih awal, saya mungkin akan menerimanya.”

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“Namun, ketika Paolo Maldini dan Leonardo, yang sangat saya sayangi, menghubungi saya, saat itu saya benar-benar harus berhenti. Saya butuh waktu untuk diri sendiri. Setelah 18 tahun menjadi pelatih, dengan pertandingan setiap tiga hari, pekan demi pekan, ada saatnya Anda hanya perlu berkata, ‘fiuh.’”

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Guardiola menyebut “melatih tim nasional” sebagai satu-satunya ambisi kepelatihan yang belum terwujud dan mengatakan “itulah langkah berikutnya” dalam kariernya. Namun, ia menegaskan tidak terburu-buru untuk kembali. “Sejujurnya, saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Namun, untuk saat ini, keadaan saya baik-baik saja,” tambahnya. “Jika saya kembali suatu hari nanti, itu karena naluri saya mengatakan demikian dan karena ada yang menginginkan saya. Saat itulah saya akan kembali. Namun, sudah bertahun-tahun, begitu banyak pertandingan.”

Kekosongan kursi pelatih USMNT dan kekuatan besar Eropa memicu spekulasi

Inggris, yang dilatih Thomas Tuchel, dan Belanda, yang baru-baru ini menunjuk Xavi, sama-sama dikaitkan dengan Guardiola. Begitu pula USMNT setelah Mauricio Pochettino pergi ke Manchester United.

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Dalam konferensi pers terakhirnya, Pochettino menyebut sekarang “saat yang tepat untuk datang” ke USMNT dan mendesak Guardiola menerima pekerjaan itu: “Semuanya menuju arah yang tepat. Menurut saya, tentu saja, ambil [pekerjaan itu]. Ambillah karena [Guardiola] akan bertemu orang-orang yang sangat baik, pemain-pemain bagus. Pemain bisa cocok dengan gayanya; Pusat Pelatihan Nasional yang sebelumnya belum [ada].”

Perlu bersabar menunggu Guardiola kembali

Klub atau tim yang berminat harus bersabar karena Guardiola masih menjalani cuti dari kursi pelatih selama setidaknya satu tahun. Tanpa jadwal atau tujuan yang pasti, langkahnya kelak untuk melatih tim nasional sepenuhnya bergantung pada kapan nalurinya mengatakan bahwa ia siap menghadapi tantangan baru.