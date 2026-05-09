Pep Guardiola membuat para jurnalis tertawa dengan pesan yang jelas untuk Arsenal

Manchester City awalnya kesulitan menemukan ritme permainan, namun pada akhirnya berhasil menang 3-0 atas Brentford. Berkat kemenangan ini, tim asuhan Pep Guardiola berhasil memperkecil selisih poin dengan Arsenal menjadi dua poin. Pemuncak klasemen akan bertanding melawan West Ham United pada hari Minggu, dan tentu saja Guardiola memiliki preferensi tersendiri terkait hal itu.

Baru setelah satu jam, The Citizens berhasil unggul. Hingga saat itu, City kesulitan menciptakan peluang besar. “Mereka adalah lawan yang sangat sulit. Musim ini, mereka telah membuktikannya di mana pun mereka bermain,” kata Guardiola dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Manajer asal Spanyol itu melihat timnya mengalami kesulitan, tetapi juga menyadari bahwa City perlahan-lahan mulai menguasai pertandingan. Guardiola menganalisis bahwa timnya terutama menjadi berbahaya melalui sayap. “Terutama melalui sayap kiri di babak pertama, dan di babak kedua melalui kedua sayap.”

Di sayap kiri ada Jérémy Doku, yang mencetak gol pembuka. “Dia luar biasa dalam banyak hal. Tentu saja dia masih bisa berkembang, tapi dia selalu memiliki kemampuan luar biasa dalam menggiring bola. Koneksi dengan Nico O’Reilly sangat luar biasa,” kata Guardiola.

“Doku kini menentukan hasil pertandingan. Saya merasa bahwa tidak hanya Erling Haaland, tetapi juga para pemain sayap dan penyerang lainnya harus mencetak gol. Jérémy kini telah mengambil langkah itu,” kata pelatih asal Spanyol itu, yang juga menyatakan sangat puas dengan Omar Marmoush.

Selisih poin dengan pemuncak klasemen Arsenal masih dua poin. Dalam konferensi pers, Guardiola ditanya bagaimana timnya akan menekan tim London tersebut. “Kita lihat saja nanti. Itu tidak ada di tangan kami. Sebelum melawan Everton (3-3), itu masih ada di tangan kami, sekarang tidak lagi. Kami hanya perlu melakukan tugas kami,” kata pelatih berusia 55 tahun itu.

Saat ditanya apakah Guardiola akan menonton pertandingan West Ham melawan Arsenal, ia menjawab dengan jenaka. “Kalau jujur saja; ya!” Kemudian, pria asal Spanyol itu berdiri, menyilangkan tangannya di atas kepala, dan meneriakkan sebuah yel-yel. “Ayo, Irons!” Dengan itu, ia merujuk pada West Ham United, lawan Arsenal. Pernyataan tersebut memicu tawa riuh di antara para jurnalis yang hadir.