Pep Guardiola membagikan kabar besar mengenai masa depannya di Manchester City

Pep Guardiola akan hengkang sebagai manajer Manchester City pada akhir musim ini, demikian diumumkan secara resmi oleh klub Inggris tersebut pada hari Jumat. Rumor mengenai pergantian kepelatihan di Etihad Stadium telah beredar sejak lama. Enzo Maresca, mantan tangan kanan Guardiola, dijagokan sebagai pelatih baru di Manchester.

Guardiola ditunjuk oleh Manchester City pada pertengahan 2016 dan meninggalkan klub sepuluh tahun kemudian dengan 20 trofi di lemari prestasinya. Pelatih asal Spanyol ini tetap terikat dengan City Football Group dan akan mewakili The Citizens dalam kapasitasnya sebagai duta global.

''Kami telah bekerja. Kami telah menderita. Kami telah berjuang. Dan kami telah melakukan segala sesuatunya dengan cara kami sendiri. Dengan cara kami. Kerja keras memiliki banyak bentuk. Laga tandang di Bournemouth, saat kami kehilangan gelar Premier League, dan kalian ada di sana. Laga tandang di Istanbul, saat kalian juga ada di sana,'' Guardiola terutama berterima kasih atas dukungan para pendukung.

''Apa yang telah kami lakukan, kami lakukan untuk kalian semua. Dan kalian sungguh luar biasa. Kalian belum menyadarinya, tapi kalian meninggalkan warisan. Jadi, sekarang waktuku hampir habis, bersukacitalah. Oasis telah kembali. Para hadirin, terima kasih atas kepercayaan kalian kepada saya. Terima kasih telah menantang saya. Terima kasih telah mencintai saya," tambah Guardiola yang sangat bersyukur.

Ketua Khaldoon Al Mubarak sangat memuji kerja yang telah dilakukan Guardiola untuk klubnya. ''Sepuluh tahun terakhir, kejujuran dan kepercayaan menjadi dasar di mana kami bersama Pep menangani setiap situasi, selalu dengan keyakinan bahwa kami akan menemukan solusi yang tepat bersama-sama. Hari ini, solusi yang tepat adalah Pep mengakhiri kariernya sebagai manajer Manchester City.''

CEO Ferran Soriano juga menyampaikan pujian untuk Guardiola yang akan hengkang. ''Kami akan selalu berterima kasih kepada Pep dan menghargai banyak kenangan tak terlupakan. Dia adalah legenda City... selamanya.''

Guardiola akan duduk di bangku cadangan Manchester City untuk terakhir kalinya pada hari Minggu. Tim peringkat kedua di Liga Premier ini akan menutup musim dengan menghadapi juara Liga Europa, Aston Villa.