Pep Guardiola langsung memberikan tanggapan yang penuh makna terkait gelar juara Arsenal

Pep Guardiola memberikan tanggapannya terkait gelar juara Arsenal setelah pertandingan antara Manchester City dan Bournemouth. Manajer asal Spanyol itu mengucapkan selamat kepada rivalnya.

Selasa malam, The Citizens hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth, sehingga Arsenal tidak bisa lagi disalip pada pekan terakhir Liga Premier.

Setelah pertandingan, Guardiola berbicara tentang kemenangan Arsenal dan mantan asisten pelatihnya, Mikel Arteta. “Selamat untuk Arsenal dan Mikel. Kalian pantas mendapatkannya,” katanya.

Selain itu, mantan manajer FC Barcelona dan Bayern München ini juga mengatakan sesuatu yang menarik mengenai situasi kontraknya.

Meskipun The Athletic melaporkan pada Senin bahwa Guardiola sedang menjalani minggu-minggu terakhirnya di Manchester City, meskipun kontraknya masih berlaku, ia membantahnya.

“Kami baru akan memutuskan setelah musim berakhir. Saat itu saya akan berbicara dengan ketua dan kami akan mengambil keputusan bersama,” pungkasnya.