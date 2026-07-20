Pep Guardiola kedatangan tamu penting di Barcelona dan berpotensi menjadi pelatih tim nasional

Pep Guardiola kini menjadi kandidat utama sebagai pelatih baru tim nasional Italia. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Paolo Maldini dan Leonardo telah menemui pelatih asal Catalunya itu secara langsung di Barcelona untuk meyakinkannya agar bersedia memimpin Squadra Azzurra.

Dengan demikian, Guardiola tidak lagi dianggap sebagai kandidat impian yang mustahil bagi Federasi Sepak Bola Italia. Sky Sport melaporkan bahwa direktur teknis Maldini dan Leonardo (penasihat Federasi Sepak Bola Italia) melakukan perjalanan ke Barcelona akhir pekan lalu, di mana mereka melakukan pembicaraan mendalam dengan mantan manajer Manchester City tersebut. Guardiola meninggalkan City musim panas ini setelah sepuluh tahun bersama klub tersebut dan saat ini tidak terikat dengan klub mana pun.

Pertemuan tersebut terungkap setelah beredarnya foto-foto Maldini dan Leonardo di Spanyol. Penyelidikan lebih lanjut oleh Sky Sport kemudian mengonfirmasi bahwa memang telah terjadi pembicaraan dengan Guardiola mengenai kemungkinan kerja sama.

Selama pembicaraan tersebut, Maldini dan Leonardo memaparkan visi olahraga mereka kepada pelatih asal Spanyol itu. Pembahasan tidak hanya berfokus pada jangka pendek, melainkan pada rencana empat tahun yang akan berlangsung hingga Piala Dunia 2030.

Asosiasi Sepak Bola Italia ingin membangun kembali tim nasional mulai dari Nations League dan berupaya membentuk tim yang kompetitif untuk Kejuaraan Eropa 2028. Tujuan utama akhirnya adalah mengembalikan Italia ke ajang Piala Dunia setelah mengalami beberapa kekecewaan.

Guardiola, bagaimanapun, bukanlah satu-satunya nama yang beredar. Roberto Mancini dan Andrea Pirlo juga disebut-sebut sebagai calon potensial untuk memimpin tim nasional.

Apakah Guardiola benar-benar akan menerima tawaran dari Italia, untuk saat ini masih belum jelas. Pelatih asal Spanyol itu baru-baru ini menyatakan bahwa ia tidak terburu-buru untuk menerima tantangan baru dan ingin terlebih dahulu menentukan seperti apa kehidupan setelah kepergiannya dari Manchester City.