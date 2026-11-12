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Manchester City v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Pep Guardiola ke timnas putra Amerika Serikat? Pelatih legendaris muncul sebagai kandidat mengejutkan untuk menggantikan Mauricio Pochettino seiring kepindahan Pochettino ke Manchester United kian dekat

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Pep Guardiola muncul sebagai kandidat sensasional untuk mengambil alih tim nasional putra Amerika Serikat jika Mauricio Pochettino hengkang ke Manchester United. Mantan manajer Manchester City itu saat ini tidak terikat kontrak dan sebelumnya pernah mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap potensi olahraga jangka panjang negara tersebut.

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Kandidat mengejutkan untuk USMNT

United telah resmi memecat Carrick, memicu efek domino besar di kursi kepelatihan. Pelatih USMNT, Pochettino, kini menjadi kandidat yang paling diunggulkan untuk mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford. Perkembangan mendadak ini memaksa US Soccer mencari calon penggantinya.

Menurut The Athletic, nama Guardiola telah dibahas di berbagai tingkatan dalam jajaran petinggi USMNT sebagai kandidat utama. Pelatih berusia 55 tahun itu saat ini tidak terikat dengan klub mana pun setelah kiprahnya selama sepuluh tahun di Manchester City berakhir musim panas ini.

Impian ambisius sepakbola Amerika

Menunjuk Guardiola akan menjadi keberhasilan luar biasa bagi sepakbola Amerika, tetapi langkah itu masih sebatas spekulasi. Pelatih asal Spanyol tersebut belum pernah menangani tim nasional dan terbiasa bekerja dengan pemain bintang dunia seperti Lionel Messi dan Erling Haaland. Namun, Guardiola sebelumnya pernah mengungkapkan kekagumannya terhadap negara tersebut. Dalam pernyataannya pada 2024, ia mengungkapkan ketertarikannya pada sepakbola Amerika.

"Amerika Serikat menarik dalam hal membangun proyek jangka panjang dan membawa tim nasional ke level berikutnya," kata Guardiola. "Amerika Serikat memiliki potensi, mengingat jumlah penduduknya, beragam cabang olahraga di sana, dan semua itu."

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Guardiola juga memiliki hubungan pribadi dengan Amerika Serikat. Setelah meninggalkan Barcelona pada 2012, ia mengambil cuti selama setahun dan tinggal di New York.

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Mengatasi persaingan dari Eropa

Guardiola telah menolak tawaran untuk melatih tim nasional sejak meninggalkan City. Awal tahun ini, ia menolak kesempatan menangani tim nasional Italia demi memprioritaskan cuti untuk urusan pribadi.

Presiden federasi sepakbola Italia, Giovanni Malago, membenarkan tawaran tersebut kepada La Repubblica. Malago menjelaskan: "Pep jujur. Ia mengambil waktu untuk beristirahat, juga karena alasan keluarga. Namun, jika ia memutuskan untuk mengambil pekerjaan, ia akan melakukannya bersama kami."

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Menanti efek domino di Old Trafford

Langkah resmi apa pun dari US Soccer sepenuhnya bergantung pada kepastian kepindahan Pochettino ke United. Sampai klub Premier League itu menunjuk pengganti resmi Carrick, situasi kursi pelatih USMNT masih belum jelas.

Jika Pochettino benar-benar pergi setelah jeda internasional ini, jadwal pertandingan internasional bisa menguntungkan Guardiola. USMNT baru akan menjalani pertandingan kompetitif berikutnya pada Maret, sehingga pelatih asal Spanyol itu dapat melanjutkan masa istirahat yang telah direncanakannya selama beberapa bulan lagi sebelum kembali melatih.

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Untuk saat ini, dunia sepakbola akan mencermati apakah United berhasil mendapatkan Pochettino. Jika itu terjadi, US Soccer bisa memulai salah satu upaya paling berani dalam sejarah untuk merekrut seorang pelatih.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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