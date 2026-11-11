Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Karena Mauricio Pochettino dikabarkan akan segera hengkang ke Manchester United, federasi sepak bola Amerika Serikat mencari pelatih baru untuk tim nasional. "Kandidat idaman" mereka tak lain adalah Pep Guardiola.

Seperti dilaporkan The Athletic dengan mengutip "sumber-sumber yang mengetahui situasi tersebut", nama Guardiola tengah dibahas secara intensif di berbagai tahap proses perekrutan federasi. Guardiola diperkirakan menjadi kandidat terkuat untuk posisi itu jika Pochettino memaksakan kepindahan ke Manchester United, meski kontraknya baru diperpanjang hingga 2030 setelah Piala Dunia pada musim panas.

Sementara itu, masa depan Michael Carrick di Red Devils saat ini sedang dibahas di Monako. Pada Rabu, direktur utama Omar Berrada dan direktur olahraga Jason Wilcox bertolak ke negara kepangeranan itu untuk membahas persoalan tersebut dengan pemilik saham minoritas Sir Jim Ratcliffe.

Jika United memberhentikan Carrick seperti yang diperkirakan dan merekrut Pochettino, mereka harus membayar klausul pelepasan sebesar 10 juta euro kepada federasi AS untuk pelatih asal Argentina itu. Pochettino sudah pernah menjadi kandidat pelatih ManUnited pada 2022, tetapi saat itu Red Devils menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih kepala baru.

Iklan Iklan

Manchester United hanya memenangi satu dari sepuluh pertandingan pertama di Liga Primer. Berada di peringkat ke-18 klasemen, mereka kini harus berjuang menghindari degradasi. Selain itu, ada sejumlah penampilan yang nyaris menjadi bencana, seperti saat menghadapi Como di Liga Champions (1-4) atau Bournemouth di liga (0-3), serta tersingkir dari Piala Liga oleh Brighton pada pertengahan September. Belakangan, Red Devils dua kali secara spektakuler mampu membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal 0-2.

Topik Terkait

Di Liga Champions, mereka bahkan meraih kemenangan 3-2 atas Roma. Di Liga Primer, mereka bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa setelah sempat tertinggal 0-2 dan 2-4. Meski demikian, Carrick kini berada di ambang pemecatan, padahal ia baru musim lalu membawa United kembali ke Liga Champions berkat performa luar biasa pada paruh kedua musim.

Mengapa Pep Guardiola menolak pekerjaan sebagai pelatih timnas Italia?

Sementara itu, Guardiola tidak memperpanjang kontraknya dengan rival sekota United, Manchester City, dan meninggalkan Skyblues setelah sepuluh tahun yang sangat sukses. Setelah Italia gagal lolos dari kualifikasi Piala Dunia, menurut Paolo Maldini, Guardiola sempat berada di ambang penunjukan sebagai pelatih baru Squadra Azzurra.

Iklan

Hal itu dikonfirmasi oleh mantan direktur teknik tim nasional tersebut, yang kini telah mengundurkan diri, kepada Corriere della Serra. "Kami pergi ke Barcelona untuk menemuinya, makan siang bersama dan berbicara sepanjang hari. Ia sangat tertarik. Ia sudah sangat dekat untuk menerima tawaran itu. Ia bahkan mulai menulis susunan pemain di secarik kertas," ujar Maldini.

Keputusan Guardiola untuk akhirnya menolak tim juara dunia empat kali itu sama sekali bukan karena tuntutan finansial, seperti yang diisyaratkan sejumlah media. "Uang, 20 juta euro yang ramai dibicarakan itu, tidak pernah menjadi persoalan. Pep mengatakan dengan sangat jelas kepada kami: Beri saya satu euro lebih sedikit daripada yang diterima pelatih tim nasional sebelumnya, dan itu cukup bagi saya," kata Maldini.

Iklan

Sebaliknya, pria berusia 55 tahun itu belum merasa siap untuk kembali menangani klub atau tim nasional. Guardiola "menolak karena kelelahan", jelas Maldini: "Ia baru melewati sepuluh tahun yang menguras tenaga di Liga Primer. Ia menjalani operasi punggung. Ia ingin beristirahat."

Getty Images

Akankah Guardiola menjadi pelatih baru timnas AS?

Namun, masa istirahat itu mungkin segera berakhir. Jika federasi AS benar-benar mengerahkan segala upaya untuk merekrut Guardiola, mereka bahkan mungkin akan mendapat sambutan positif. Pelatih asal Catalunya itu pernah tinggal selama satu tahun di New York saat menjalani masa jeda sebelum menangani FC Bayern. Dua tahun lalu, ketika Pochettino mulai menangani AS, Guardiola juga menunjukkan ketertarikannya pada peluang untuk bekerja sebagai pelatih timnas AS.

Iklan

"Membangun proyek selama bertahun-tahun di AS dan membawa tim nasional ke tahap berikutnya adalah hal yang menarik. Potensi di AS sangat besar, mengingat jumlah penduduknya yang banyak, beragamnya cabang olahraga, dan sebagainya," katanya dalam sebuah konferensi pers.

Guardiola juga berulang kali berbicara tentang keinginannya untuk suatu hari berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih pada Piala Dunia. Beberapa tahun lalu, tim yang diidamkannya tentu saja adalah timnas Spanyol. Namun, bersama Luis de la Fuente, Spanyol saat ini sekali lagi menikmati era keemasan dan berstatus sebagai juara bertahan dunia dan Eropa.