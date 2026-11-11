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Pep Guardiola diperkirakan menjadi target utama Amerika Serikat untuk menggantikan Mauricio Pochettino, sementara pelatih asal Argentina itu semakin dekat dengan jabatan pelatih Manchester United. Mantan pelatih Manchester City tersebut nyaris menangani Italia pada musim panas dan sudah lama tertarik bekerja di Amerika Serikat. Ia sebelumnya menyebut negara itu “sangat menarik” untuk membangun proyek jangka panjang.

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Amerika Serikat incar Guardiola

Pochettino sedang bersama para pemain Amerika Serikat menjelang pertandingan CONCACAF Nations League melawan Haiti dalam dua pekan ini, tetapi ia diperkirakan akan bergabung dengan Manchester United setelah pertandingan tersebut selesai. United semakin dekat untuk menunjuk mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu setelah mencapai kesepakatan lisan dengannya pada Rabu.

Hal itu akan membuat Amerika Serikat membutuhkan pelatih kepala baru dan, menurut The Athletic, mereka akan menjadikan Guardiola target utama. Pelatih asal Spanyol itu menjuarai Liga Champions dan enam gelar Liga Primer bersama City, setelah sebelumnya meraih kesuksesan besar bersama Barcelona dan Bayern Munich.

Guardiola sempat nyaris melatih Italia

Guardiola sebelumnya menunjukkan minat untuk beralih ke sepak bola internasional. Ia nyaris menjadi pelatih Italia pada musim panas lalu hingga sempat menuliskan susunan pemain sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil posisi tersebut. Direktur teknik Federasi Sepak Bola Italia Paolo Maldini kemudian mengundurkan diri setelah upaya menunjuk Andrea Pirlo juga gagal karena hubungan komersial Pirlo dengan sebuah perusahaan taruhan Rusia.

Maldini mengatakan kepada Corriere della Sera: "[Guardiola] adalah pelatih yang paling mencerminkan sepak bola teknis dan menyerang. Ia pernah mengungkapkan kepada beberapa temannya bahwa ia ingin melatih tim nasional. Kami pergi menemuinya di Barcelona, makan siang bersama, dan berbincang sepanjang hari. Ia sangat tergoda. Ia nyaris menerimanya. Ia bahkan mulai menuliskan susunan pemain di lembaran kertas."

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Guardiola tertarik dengan proyek Amerika Serikat

Guardiola dilaporkan pernah berbicara dengan para pejabat tim nasional Amerika Serikat dan tertarik dengan gagasan bekerja di Amerika, setelah sempat tinggal di New York tak lama usai meninggalkan Barcelona pada 2012. Ia disebut pernah didekati pada 2024 sebelum Pochettino ditunjuk, dan ia mendoakan sesama pelatih itu ketika Pochettino menerima jabatan tersebut.

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Guardiola mengatakan saat itu: "Saya mendoakan dia dan Amerika Serikat, saya punya teman-teman di sana, semoga sukses. Saya tahu dia pelatih kelas atas." Ia juga pernah dikutip mengatakan: "Amerika Serikat menarik sebagai tempat untuk mencoba membangun proyek selama bertahun-tahun dan membawa tim nasional ke level berikutnya. Amerika Serikat punya potensi mengingat jumlah penduduk dan kegiatan olahraganya, dan sebagainya."

Apa selanjutnya bagi Manchester United dan Amerika Serikat?

Chief executive United Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox berada di Monaco, tempat pemilik saham minoritas Sir Jim Ratcliffe diperkirakan akan mengesahkan keputusan mereka untuk memecat Michael Carrick dengan restu dua ketua bersama, Joel dan Avram Glazer.

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Kepergian Carrick bisa dikonfirmasi pada Kamis, tetapi penunjukan Pochettino mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena pembicaraan lanjutan dijadwalkan berlangsung sepanjang malam. Setelah ia merampungkan kepindahannya ke Old Trafford, Amerika Serikat akan mengalihkan perhatian kepada Guardiola.