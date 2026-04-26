Pep Guardiola: 'Aku hampir saja membunuh Tijjani Reijnders setelah pertandingan'

Sebuah video yang menarik sedang beredar di Inggris, yang memperlihatkan bagaimana Pep Guardiola langsung berlari menghampiri Tijjani Reijnders untuk memeluknya sesaat setelah gol penentu kemenangan yang dicetak oleh Nico Gonzalez di semifinal Piala FA. Pemain asal Belanda itu sebenarnya sudah diganti pada saat itu.

Southampton tampaknya akan memenangkan pertandingan pada Sabtu sore, ketika klub tersebut tiba-tiba unggul setelah 80 menit pertandingan berlangsung.

Namun, pada akhirnya The Citizens yang keluar sebagai pemenang, berkat dua gol dari Jérémy Doku dan Gonzalez di menit-menit akhir.

Reijnders diturunkan sebagai starter di Manchester City. Setelah 86 menit, ia diganti oleh Guardiola. Bernardo Silva masuk menggantikannya.

Satu menit setelah pergantian itu, Gonzalez mencetak gol dari jarak jauh. Guardiola, yang berdiri di pinggir lapangan, berlari ke bangku cadangan untuk memeluk Reijnders.

Setelah pertandingan, Reijnders ditanya oleh Sky Sports mengenai momen aneh tersebut. “Dia langsung menghampiri saya. Apa yang dia katakan? Itu rahasia di antara kami.”

Guardiola jauh lebih terbuka mengenai percakapan singkatnya dengan Reijnders setelah pertandingan. Di hadapan kamera BBC, ia mengulangi perkataannya. “Saya bilang saya bisa saja membunuhnya, karena dia bermain begitu bagus. Dia tidak banyak bermain belakangan ini, tapi dia benar-benar bermain luar biasa.

Reijnders bergabung dari AC Milan musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar lima puluh juta euro. Dia memulai kariernya di Inggris dengan gemilang, tetapi seiring berjalannya musim, dia semakin sering harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan.