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Mantan manajer Manchester City, Pep Guardiola, diperkirakan akan menolak pendekatan apa pun dari Amerika Serikat untuk menjadi pelatih kepala berikutnya setelah kepergian Mauricio Pochettino. Meski sudah lama menyatakan keinginannya melatih tim nasional di turnamen besar, pria berusia 55 tahun itu tetap bertekad menjalani satu tahun penuh jauh dari sepak bola.

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Pelatih asal Catalunya memprioritaskan cuti panjang dari dunia kepelatihan

Menurut The Telegraph, Guardiola tidak berniat mempersingkat masa istirahatnya untuk menggantikan Pochettino, yang akan mundur guna menggantikan Michael Carrick yang dipecat di Old Trafford. Belum bekerja sejak mengakhiri masa kepelatihannya yang sarat trofi di Stadion Etihad pada akhir musim 2025-26, pria asal Spanyol itu muncul sebagai kandidat utama untuk posisi tersebut. Namun, orang-orang dalam menegaskan bahwa ia tidak terbuka terhadap tawaran apa pun selama masa istirahatnya yang berlangsung 12 bulan.

Pejabat sepakbola Amerika Serikat bersiap mengajukan tawaran resmi

Meski demikian, para petinggi US Soccer diperkirakan tetap akan menghubungi pelatih tersebut, yang belakangan menghabiskan waktu di Amerika Serikat. Sempat muncul dugaan bahwa ia mungkin bersedia bertemu dengan pejabat federasi, tetapi sumber-sumber yang dekat dengannya tetap menegaskan bahwa ia ingin menjauh dari kursi pelatih selama satu musim penuh.

Mantan pelatih Barcelona itu sudah memiliki ketertarikan kuat terhadap kehidupan di Amerika Serikat. Ia menghabiskan sebagian besar masa istirahat sebelumnya, antara 2012 dan penunjukannya sebagai pelatih Bayern Munich, dengan tinggal di New York. Ia sebelumnya pernah berbicara dengan antusias tentang ketertarikannya pada negara tersebut dan betapa ia menikmati hidup relatif tanpa dikenali di sebuah apartemen dekat Central Park.

Pendekatan tim nasional sebelumnya juga ditolak

Jika menolak Amerika Serikat, Guardiola akan mengulangi langkah serupa yang diambilnya pada awal tahun ini, ketika pelatih berusia 55 tahun itu berdiskusi dengan Federasi Sepakbola Italia sebelum menolak jabatan pelatih timnas Italia. Penolakan itu membuat federasi tersebut kembali menunjuk Roberto Mancini untuk periode kedua pada musim panas lalu. Asosiasi Sepakbola Inggris juga sempat menghubunginya untuk menggantikan Sir Gareth Southgate sebelum menunjuk Thomas Tuchel pada 2024.

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Meski belum bersedia kembali melatih saat ini, pria asal Catalunya itu tidak pernah menyembunyikan ambisinya untuk suatu hari menangani tim nasional. Melatih Brasil, juara dunia lima kali dengan seragam kuningnya yang termasyhur, telah lama menarik baginya. Memimpin Inggris juga tetap menjadi prospek yang menarik untuk masa depan.

Pelatih yang akan pergi menuntaskan laga CONCACAF

Sementara itu, Pochettino secara resmi akan meninggalkan jabatannya di Amerika Serikat pada Rabu setelah mendampingi tim tersebut dalam leg kedua perempat-final CONCACAF Nations League melawan Haiti, usai menang 6-0 pada pertemuan pertama. Pelatih asal Argentina itu dijadwalkan terbang ke Manchester pada Kamis untuk mulai bekerja bersama Manchester United. Kiprahnya di Liga Primer Inggris akan dimulai dengan lawatan berat ke Anfield untuk menghadapi rival sengit Liverpool pada Minggu depan.