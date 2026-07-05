'Pep Guardiola akan menjadi pelatih tim nasional Belanda dengan imbalan penggantian biaya, Nigel de Jong harus meneleponnya sekarang!'

Nigel de Jong harus bekerja keras mencari pelatih baru untuk tim nasional Belanda musim panas ini. Setelah kegagalan di Piala Dunia, Ronald Koeman memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan KNVB, sehingga posisi tersebut kini kosong.

Salah satu nama yang sering disebut-sebut adalah Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu meninggalkan Manchester City untuk mengambil cuti panjang, namun ia tidak pernah menyembunyikan minatnya untuk menjadi pelatih tim nasional Belanda. Ronald de Boer, yang sangat mengenal Guardiola, berpendapat bahwa KNVB harus mencoba mengajaknya.

“Dalam dokumenter *Força Koeman*, dia sendiri mengatakan bahwa KNVB selalu bisa menghubunginya. Tentu saja Nigel de Jong (direktur sepak bola elit, red.) harus selalu melakukannya,” kata De Boer kepada *De Telegraaf*.

“Mungkin Nigel akan mendengar bahwa saat ini masih terlalu dini bagi Pep, karena dia baru saja berhenti dari Manchester City dan telah menyatakan ingin mengambil cuti panjang. Istrinya saat itu sudah tidak senang ketika dia memperpanjang kontrak dua tahun di City. Namun, mungkin inilah justru kesempatan baginya untuk tetap terlibat dalam dunia sepak bola, dalam pekerjaan di mana dia tidak harus bekerja penuh sepanjang tahun.”

“Ini akan menjadi promosi yang luar biasa bagi Belanda, karena Pep adalah figur publik terbaik yang bisa dibayangkan. Dengan semua tim yang pernah dilatihnya, dia menerapkan tekanan tinggi, mengedepankan sepak bola menyerang dan dominan, serta tidak menyerahkan bola kepada lawan. Saya benar-benar sedih melihat Maroko memiliki penguasaan bola sebesar 72 persen saat melawan Belanda. Hal seperti itu tidak akan terjadi di bawah asuhan Guardiola,” kata De Boer dengan keyakinan.

“Pep adalah pengikut setia Cruijff. Dia ingin membalas budi kepada sepak bola Belanda, karena sebagai pemain dan pelatih, dia menjadi seperti sekarang ini berkat pelatih dan penasihat Johan Cruijff. Hal itu dia sampaikan dalam setiap wawancara. Inilah kesempatan untuk mewujudkan rasa terima kasihnya melalui tindakan.”

Masalah seputar gajinya harus dilupakan, menurut De Boer. “Kamu harus membalik sudut pandangnya. Jika selama bertahun-tahun Anda telah memperoleh gaji puluhan juta, maka Anda tidak perlu lagi memikirkan soal uang. Pep juga tahu bahwa KNVB tidak menawarkan gaji sebesar dua puluh juta. Dan dia sudah tahu hal itu saat dia membuka sedikit celah dalam dokumenter tersebut. Dia datang untuk mendapatkan penggantian biaya dan memandang jabatan pelatih tim nasional ini sebagai kehormatan. Saya benar-benar berharap Nigel bisa mewujudkan hal ini.”