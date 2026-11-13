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Mantan pelatih Manchester City Pep Guardiola dijadwalkan menyaksikan laga Bahia melawan Coritiba di Brasileirão pada 21 November bersama petinggi City Football Group Ferran Soriano. Kunjungan ke Amerika Selatan itu berlangsung di tengah santernya kabar bahwa juru taktik asal Catalunya tersebut akan menggantikan Mauricio Pochettino, yang disebut akan bergabung dengan Manchester United, sebagai pelatih kepala tim nasional Amerika Serikat.

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Pelatih asal Catalunya berencana mengunjungi Brasil

Menurut ESPN Brasil, Guardiola dan Soriano akan lebih dulu bertolak ke Sao Paulo untuk menghadiri acara perusahaan pada 18 November, sebelum mengunjungi Salvador tiga hari kemudian. Mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munich itu saat ini menjabat sebagai duta global bagi organisasi induk tersebut setelah satu dekade memimpin di Etihad Stadium, yang berakhir pada Mei 2026. Perjalanan mereka akan berakhir di Arena Fonte Nova, yang berkapasitas 48.902 penonton, untuk menyaksikan pertandingan pekan ke-36.

Jaringan multiklub menjadi latar kunjungan ke Salvador

Klub Brasil itu resmi bergabung dengan konglomerasi sepakbola global tersebut pada Mei 2023 ketika grup itu mengakuisisi 90 persen saham perusahaan olahraga milik klub. Investasi tersebut menempatkan klub asal Salvador itu dalam satu jaringan dengan Girona dari Spanyol, New York City FC dari Major League Soccer, Montevideo City Torque dari Uruguay, serta klub raksasa Inggris tersebut.

Di lapangan, tuan rumah tengah menjalani musim domestik yang kuat dan berjuang mengamankan tiket ke kompetisi kontinental dalam empat pertandingan terakhir musim Serie A. Setelah mengumpulkan 53 poin dari 34 pertandingan sejauh ini, mereka kini menempati peringkat keenam klasemen dan memegang tiket terakhir ke babak pendahuluan Copa Libertadores.

Federasi sepakbola Amerika Serikat mengincar Guardiola sebagai pelatih

Di tengah masa jeda dari dunia kepelatihan sambil menjalankan tugasnya sebagai duta, pelatih asal Spanyol itu muncul sebagai target utama untuk menangani tim nasional putra Amerika Serikat. Menurut The Athletic, para petinggi US Soccer berencana mendekati pelatih sarat prestasi itu setelah Pochettino merampungkan kepindahannya ke Old Trafford yang diperkirakan terjadi menyusul pemecatan Michael Carrick baru-baru ini.

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Laporan tersebut menyebut nama mantan gelandang itu telah menjadi perhatian utama di berbagai tingkatan dalam perencanaan suksesi federasi. Para petinggi sebelumnya telah menghubunginya pada 2024 sebelum menunjuk pelatih asal Argentina itu. Pochettino diperkirakan akan memimpin timnya dalam pertandingan perempat-final CONCACAF Nations League mendatang melawan Haiti sebelum kembali ke Premier League, dengan klausul pembelian kontrak yang dilaporkan bernilai $10 juta.

Pertandingan berikutnya BAH Serie A 15.30 COR

Upaya merebut tiket Libertadores di tengah spekulasi pelatih

Saat menyaksikan dari tribune di Salvador akhir pekan depan, Guardiola akan melihat Bahia berusaha memperkuat posisi mereka di enam besar saat menjamu Coritiba. Meraih tiga poin di kandang sangat penting bagi tuan rumah untuk mempertahankan keunggulan tiga poin atas Atletico Mineiro yang berada di peringkat ketujuh, sementara mereka hanya tertinggal satu poin dari Athletico Paranaense di peringkat kelima. Sementara itu, setelah Pochettino menuntaskan tugasnya menghadapi Haiti, upaya resmi US Soccer untuk mendatangkan pelatih asal Catalunya itu diperkirakan semakin intensif.