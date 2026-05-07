Emmanuel Emegha baru-baru ini mengalami cedera dan pada awalnya Piala Dunia tampak tak mungkin tercapai bagi penyerang RC Strasbourg ini. Beberapa hari kemudian, muncul kabar terbaru mengenai penyerang yang sejauh ini telah dua kali membela tim nasional Belanda tersebut.

Emegha mengalami cedera otot paha belakang pada Minggu saat ia diturunkan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Toulouse. Namun, cedera ini tampaknya tidak terlalu parah, demikian ditekankan oleh pelatih Gary O'Neil dalam konferensi pers menjelang pertandingan semifinal melawan Rayo Vallecano di Liga Konferensi.

Strasbourg kalah 1-0 pada leg pertama dan harus berjuang keras pada Kamis untuk lolos ke final. O'Neil yakin Emegha bisa tampil di final yang dijadwalkan pada 27 Mei. ''Mungkin dia sudah pulih saat itu.''

Emegha melakukan debutnya untuk Oranje pada November tahun lalu, dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Polandia (1-1). Beberapa hari kemudian, penyerang berusia 23 tahun itu mendapat kesempatan bermain selama setengah jam dalam kemenangan 4-0 atas Lithuania.

Pelatih timnas Ronald Koeman memberikan sinyal yang jelas kepada Emegha mengenai kebugarannya dalam acara Studio Voetbal pada Minggu. ''Tentu saja menyakitkan jika Anda sedang menuju turnamen final dan memiliki peluang untuk ikut serta, lalu kembali mengalami cedera. Hal itu berlaku baginya saat ini, tetapi juga berlaku bagi pemain lain. Jika Anda mengalami cedera otot pada periode ini dan absen selama lima atau enam minggu... Sayangnya, itu berarti tidak bisa ikut turnamen final," kata Koeman.

Emegha telah berjuang melawan cedera hampir sepanjang musim ini, sehingga, meskipun berperan sebagai kapten, ia diperlakukan dengan hati-hati belakangan ini. O'Neil baru memasukkan Emegha ke lapangan sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir pada hari Minggu.

Koeman biasanya mengumumkan skuad Piala Dunia definitifnya pada akhir Mei. Daftar yang berisi maksimal 26 pemain harus diserahkan ke FIFA pada awal Juni.