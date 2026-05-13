Penyerang yang telah mencetak sembilan belas gol dan empat assist diizinkan hengkang dari Ajax

Julian Rijkhoff diperbolehkan hengkang dari Ajax setelah masa peminjamannya di Almere City berakhir. Hal itu dilaporkan oleh jurnalis transfer Mounir Boualin pada Selasa malam.

Penyerang berusia 21 tahun asal Purmerend ini masih terikat kontrak dengan Ajax hingga musim panas 2027, namun tampaknya ia tidak akan mewujudkan mimpinya untuk sukses di Johan Cruijff ArenA.

Rijkhoff mencetak 19 gol dan 4 assist dalam 42 pertandingan resmi bersama Almere. “Namun, Jordi Cruijff dan para pengambil keputusan lainnya tidak yakin bahwa dia cocok dengan rencana masa depan klub,” kata Boualin.

Dua tahun lalu, Ajax masih membayar setidaknya 1,4 juta euro untuk membeli kembali Rijkhoff dari Borussia Dortmund.

Boualin melaporkan detail menarik terkait kemungkinan kepergian Rijkhoff. “Kemungkinan besar transfer ini akan terjadi tanpa biaya, meskipun Rijkhoff masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027.”

Menurut Transfermarkt, Rijkhoff masih bernilai 750.000 euro. Baik klub Belanda maupun klub luar negeri telah menanyakan kabar secara hati-hati, menurut Boualin.

Catatan penampilan Rijkhoff tampaknya akan berakhir pada sebelas pertandingan di tim utama Ajax. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia tidak berhasil menyumbang gol.