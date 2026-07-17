Penyerang Spanyol: Saya terpaksa akan berjabat tangan dengan Trump agar dia tidak memenjarakan saya

Borja Iglesias, penyerang tim nasional Spanyol, dengan nada sinis menyinggung kemungkinan pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump, dalam upacara penyerahan trofi setelah final Piala Dunia 2026, yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadion MetLife di Amerika Serikat, Minggu mendatang.

Dalam wawancara video dengan majalah olahraga Spanyol “Panenka”, Iglesias—yang dikenal karena kritiknya terhadap Trump—ditanya apakah ia akan menyapa Presiden AS tersebut jika naik ke podium pemenang, lalu ia menjawab sambil bercanda: “Saya tidak ingin mereka memasukkan saya ke penjara.”

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Meskipun hanya bermain beberapa menit selama turnamen, Iglesias tetap menjadi salah satu tokoh berpengaruh di dalam skuad “La Roja”, di tengah suasana kekeluargaan yang mendominasi tim.

Penyerang asal Spanyol ini dikenal karena keterbukaannya dalam mengemukakan pendapatnya mengenai isu-isu sosial dan politik.

Mengenai kemungkinan berjabat tangan dengan Trump, pemain berusia 33 tahun itu berkata: “Itu adalah hal yang pernah saya pikirkan, bahkan saya membayangkannya. Saya berharap bisa menyapanya pada saat kita semua sangat bahagia, dan semoga momen itu berlalu dengan cepat sehingga saya bisa melupakannya.”

Ia menambahkan: “Terkadang kita juga harus melupakan momen-momen yang telah kita alami,” sambil menekankan bahwa ia tidak menganggap momen tersebut tepat untuk “memicu kontroversi”.

Iglesias melanjutkan: “Orang-orang sudah tahu bagaimana cara berpikir saya, dan saya senang melakukan banyak hal, tetapi kenyataannya adalah, meskipun orang-orang menganggap saya maha kuasa, saya tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk menghadapi hal-hal tertentu. Jujur saja, ini rumit.”



