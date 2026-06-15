Rafa Mir dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun enam bulan oleh pengadilan di Valencia atas tuduhan pelecehan seksual dan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka. Penyerang Sevilla berusia 28 tahun itu ditangkap pada tahun 2024 setelah seorang wanita melaporkan kasus tersebut kepadanya.

Menurut putusan pengadilan, Mir bertemu korban di sebuah klub malam di Valencia, tempat ia bekerja sebagai pemain pinjaman saat itu. Pengadilan memutuskan bahwa penyerang asal Spanyol tersebut kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap wanita tersebut di rumahnya, antara lain di kolam renang dan di kamar mandi.

Para hakim menyatakan bahwa keterangan korban konsisten dan dapat dipercaya. Berdasarkan hal tersebut, pengadilan memutuskan bahwa dakwaan terbukti dan menjatuhkan hukuman penjara selama 8,5 tahun.

Mir, yang kini berusia 28 tahun, bermain untuk Elche dengan status pinjaman pada musim lalu. Klub tersebut, yang mengakhiri musim di peringkat kelima belas di La Liga, belum memberikan tanggapan atas putusan pengadilan tersebut.

Mir sebelumnya pernah bermain untuk klub-klub seperti Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest, dan Las Palmas. Saat ini, ia bermain untuk Sevilla.

Sevilla mengeluarkan pernyataan resmi setelah vonis tersebut. Klub tersebut menekankan rasa hormatnya terhadap proses hukum dan dengan tegas menentang segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.

“Sevilla sangat menghormati proses hukum dan mengutuk segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan pelecehan seksual. Perilaku semacam itu tidak memiliki tempat dalam masyarakat kita dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sepak bola,” demikian bunyi tanggapan klub asal Andalusia tersebut.

Selain itu, korban juga diberikan ganti rugi sebesar 64.000 euro. Kasus ini belum sepenuhnya selesai, karena Mir memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Pengacaranya sebelumnya menyatakan bahwa menurut pemain, tindakan seksual tersebut terjadi atas dasar kesepakatan bersama.