Penyerang PSV mendapatkan penghargaan tertinggi berupa tempat di skuad Piala Dunia setelah menjalani musim yang gemilang

Penyerang PSV Esmir Bajraktarevic telah masuk dalam daftar final 26 pemain timnas Bosnia dan Herzegovina untuk Piala Dunia, demikian diumumkan pada hari Senin. Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar nama final untuk putaran final yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 47 negara lainnya akan menyusul, termasuk timnas Belanda.

Semua negara peserta memiliki waktu hingga 1 Juni untuk menyerahkan daftar skuad Piala Dunia kepada FIFA. Prancis dan Jepang, lawan Oranje di babak penyisihan grup, akan melakukannya akhir pekan ini. Ronald Koeman akan mengumumkan skuad Belanda pada 25 Mei.

Bajraktarevic menjadi pahlawan besar Bosnia dan Herzegovina pada bulan Maret setelah mencetak gol penalti penentu melawan Italia dalam babak play-off untuk memperebutkan tiket Piala Dunia. Penyerang sayap tersebut kini telah mencatatkan 14 penampilan internasional. Edin Dzeko, yang kini berusia 40 tahun dan memegang rekor penampilan internasional terbanyak dengan 148 kali, juga akan berangkat ke Piala Dunia, begitu pula mantan pemain Ajax Benjamin Tahirovic.

Bosnia dan Herzegovina akan menjalani laga persahabatan menjelang Piala Dunia melawan Makedonia Utara dan Panama. Di babak penyisihan grup, Kanada, Swiss, dan Qatar akan menjadi lawan Bajraktarevic dan rekan-rekannya.

Skuad lengkap Bosnia dan Herzegovina untuk Piala Dunia:

Penjaga gawang: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica)

Bek: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantepspor), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (RC Lens)

Gelandang: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos FC), Ivan Basic (FC Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby IF), Amar Memic (Viktoria Plzen), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV)

Penyerang: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).