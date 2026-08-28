Penyerang mematikan tanpa transfer: Flick ciptakan kejutan besar Barcelona!

Tampaknya Barcelona telah menetapkan rencana serangannya, apabila kesepakatan untuk merekrut Julian Alvarez gagal, setelah perkembangan di dalam klub mengungkap bahwa rencana alternatifnya bukanlah mencari penyerang baru, melainkan mengandalkan Raphinha di posisi penyerang murni. Ini adalah opsi yang telah disiapkan Hansi Flick sejak beberapa waktu lalu, bukan solusi darurat di detik-detik terakhir.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona, kecuali terjadi kejutan besar, tidak akan merekrut penyerang murni sebelum bursa transfer ditutup, meski posisi ini merupakan prioritas mutlak klub di awal musim panas.

Direksi olahraga yang dipimpin Deco tetap berpegang untuk membiarkan berkas Alvarez terbuka hingga akhir, di tengah ketidakinginan klub untuk melepas kesepakatan yang mereka tempatkan di puncak daftar mereka.

Barcelona sebelumnya telah memperkuat skuad Flick dengan 6 pemain, yaitu Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo, Dominik Livakovic, dan Bizio, tetapi posisi penyerang tetap menjadi kebutuhan yang paling menonjol, terutama setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

Meskipun demikian, tidak beralihnya ke penyerang pengganti tidak hanya berkaitan dengan kekukuhan Barcelona terhadap Alvarez, tetapi juga bersandar pada keyakinan teknis yang mengakar pada diri Flick terhadap kemampuan Raphinha untuk mengisi posisi ini, setelah pelatih Jerman itu selama periode lalu berupaya mengembangkan peran sayap asal Brasil tersebut dan memberinya tugas-tugas serangan yang lebih beragam.

Flick meyakini bahwa Raphinha memiliki kualitas yang memungkinkannya bermain sebagai penyerang depan, terutama vitalitasnya serta kemampuannya dalam melakukan pressing dan pergerakan tanpa henti, yang merupakan unsur-unsur yang sangat selaras dengan filosofi pelatih Jerman itu, yang sebelumnya telah memanfaatkan pengalaman serupa dengan pemain-pemain seperti Lionel Messi di Barcelona dan Ousmane Dembele di Paris Saint-Germain.

Awal musim ini datang untuk mendukung visi Flick, setelah Raphinha mencetak 3 gol, menegaskan bahwa mengandalkannya di posisi penyerang bukan sekadar ide teoretis, melainkan opsi yang mampu memberikan solusi serangan yang nyata bagi Barcelona.

Barcelona tidak hanya mengandalkan Raphinha dalam konsep ini, sebab tim memiliki sekelompok pemain yang mampu menjangkau gawang, terutama Fermin Lopez yang juga mencetak 3 gol, di samping Gordon dan Adeyemi, yang keduanya dapat memberikan tambahan gol dari lini depan.

Angka-angka Raphinha di bawah kepemimpinan Flick mengungkap alasan kepercayaan besar terhadapnya, sebab ia mencetak 34 gol di musim pertamanya bersama pelatih Jerman itu, lalu 21 gol di musim berikutnya, hingga mencapai 55 gol selama dua musim, sebelum menambahkan 3 gol di awal musim ini.

Dengan demikian, tampaknya Barcelona menempatkan rencana Alvarez dan rencana Raphinha pada jalur yang sama; apabila klub berhasil menuntaskan kesepakatan penyerang Argentina itu maka Flick akan mendapatkan ujung tombak berkelas dunia, dan apabila kesepakatan tetap tertutup, maka pelatih Jerman itu sesungguhnya telah memiliki solusinya di dalam skuadnya, setelah menyiapkan Raphinha untuk peran baru yang bisa mengubah pemain nomor 11 itu menjadi penyerang yang tidak direkrut Barcelona.