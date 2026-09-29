Meski mencetak gol kemenangan bagi Prancis, dan meski telah menjadi pilar utama di Bayern Munich serta timnas Les Bleus, Michael Olise di mata Spanyol masih berada di belakang Lamine Yamal.

Satu pertanyaan menyulut studio program terkenal "El Larguero": "Penyerang mana di dunia yang melakukan apa yang dilakukan Lamine?" Dan jawabannya cukup untuk menuntaskan perbandingan paling kontroversial di Eropa saat ini.

Penyelamat baru Zidane

Olise memulai musim dengan kekuatan yang sama seperti musim lalu, bahkan lebih, di mana pemain Prancis itu berubah menjadi elemen inti yang tak tergantikan dalam skuad klub dan timnas negaranya, sampai-sampai Zinedine Zidane merasakan cita rasa kemenangan pertamanya sebagai pelatih Prancis berkat keterampilan sayap Bayern Munich itu, setelah mencetak gol kemenangan yang mematikan atas Belgia.

Penampilan gemilang yang berkelanjutan ini memunculkan pertanyaan yang tak terhindarkan: apakah Olise akhirnya telah mencapai level bintang Barcelona, Lamine Yamal? Pertanyaan yang dilontarkan pembawa acara Manu Carreño di meja "El Larguero" ini membuka diskusi yang panas.









Kaki kiri yang kekurangan sihir

Pembicara pertama adalah Raúl Ruiz, yang mengakui kualitas pemain Prancis itu tetapi mempertimbangkan selisih waktu: "Ia memiliki kaki kiri yang luar biasa, dan menurut saya ia lebih kuat secara fisik dibanding Lamine, tetapi benar bahwa Lamine sudah bersinar lebih lama daripada Olise."

Manu Carreño sendiri menyimpulkan dengan persamaan yang cermat: "Olise mungkin lebih terampil dalam beberapa detail, tetapi ia tidak memiliki sihir yang sama seperti pemain timnas Spanyol itu."

Sementara Kiko Narváez menilai perbandingannya sangat berdekatan, tetapi kata kuncinya adalah kreativitas: "Olise bermain di belakang penyerang di ruang yang sangat sempit, ia bermain membelakangi gawang, menciptakan peluang, mengoper, tetapi ia sekadar tidak memiliki kreativitas Lamine, karena itulah saya menempatkan Lamine unggul beberapa sentimeter darinya."

Pukulan telak dalam analisis datang dari José Mari Bakero, yang mengungkap senjata rahasia Lamine yang tidak dihargai sebagaimana mestinya: "Menurut saya Lamine memiliki apa yang tidak dimiliki Olise, yaitu banyaknya kemenangannya. Di samping bakatnya yang luar biasa, terutama di ruang-ruang sempit, ia telah meraih banyak hal."

Ia melanjutkan: "Ada hal lain yang belakangan ini tidak dihargai, yaitu kerja keras defensifnya yang luar biasa. Jika kita membandingkan Mbappé atau siapa pun dari para penyerang lain yang dinominasikan untuk Ballon d'Or, siapa di antara mereka yang berusaha keras di sisi sayap seperti Lamine?"

Keberanian dan kepribadian

Rafa Alkorta menutup perdebatan dengan menegaskan keunggulan kepribadian Lamine: "Menurut saya Lamine, berkat kepribadiannya, lebih berani dan lebih terampil dibanding Olise, ia tampak lebih istimewa bagi saya, tetapi dari sisi teknis dan dari segi dribel, saya rasa mereka sangat berdekatan."

Pada akhirnya, para analis "El Larguero" sepakat pada satu kesimpulan: Michael Olise adalah pemain kelas dunia dan bakat luar biasa yang sangat dekat dengan puncak, tetapi Lamine Yamal masih unggul selangkah, bukan hanya dalam bakat, melainkan dalam kemenangan, dalam kreativitas membangun permainan, dan yang terpenting, dalam kerja keras defensif yang tidak dilakukan oleh satu pun penyerang nominasi Ballon d'Or. Sementara yang lain menunggu bola di depan, Lamine kembali untuk membangun serangan dari belakang.







