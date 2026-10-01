"Dia adalah predator gol kelas dunia dalam hal penyelesaian akhir. Tidak akan ada Harry Kane kedua," kata Tuchel tentang calon penerus striker Bayern itu, jika suatu saat nanti ia mengakhiri kariernya di tim nasional Inggris. "Kami mencari berbagai opsi dan solusi. Akan ada orang lain, tetapi itu bukan Harry dan juga bukan salinan Harry. Kami akan menemukan solusi ketika saatnya tiba - tetapi mungkin bukan pada masa saya, mungkin baru dalam sepuluh tahun lagi."

Tuchel melanjutkan: "Dia tidak tertinggal, dia tidak lambat. Dia yang pertama di lapangan dan yang pertama mendorong semua orang - itulah mentalitasnya. Selain kualitas penyelesaian akhirnya, dia telah berkembang menjadi striker yang sangat, sangat pekerja keras. Dia adalah paket komplet."

Sang pelatih juga menilai sangat luar biasa bagaimana Kane tampil menonjol sejak meninggalkan Tottenham Hotspur dan pindah ke Jerman untuk bergabung dengan FCB. "Dia telah membuktikan diri di klub besar seperti FC Bayern Munich dan sepenuhnya pantas mendapatkan pujian untuk itu. Itu sangat, sangat mengesankan," kata eks pelatih Bayern, Tuchel. "Tidak mudah untuk beradaptasi dan datang ke FC Bayern Munich, ketika di sana Anda hanya menang, menang, menang dan itu adalah klub besar. Anda berada di bawah sorotan. Dia telah menaklukkan semua orang dengan kualitasnya, etos kerjanya, dan kepribadiannya. Ini adalah kisah yang indah."

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Apa yang dikatakan Harry Kane tentang Thomas Tuchel setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026?

Kane juga beberapa kali sudah berbicara positif tentang pelatih asal Jerman itu, yang mempersembahkan hasil terbaik bagi Inggris di Piala Dunia terakhir sejak kemenangan legendaris pada 1966. Namun, itu tidak cukup di mata publik Inggris untuk menghilangkan skeptisisme terhadap Tuchel.

Dukungan pun datang dari Kane pada Juli. "Ini turnamen besar pertamanya," jelas striker luar biasa itu. "Dia harus memprosesnya dan akan belajar banyak."

Bagi sang penyerang, kualitas Tuchel tidak perlu diragukan. Ia adalah seorang "pelatih fantastis", tegas kapten timnas Inggris itu. "Antusiasme yang dia miliki, emosi yang dia bawa, pengalaman taktis yang dia punya - itu tidak berarti Anda akan melakukannya dengan sempurna setiap saat. Kami ingin melakukannya dengan benar pada hari-hari besar, dan dia juga menuntut hal itu dari dirinya sendiri," jelas Kane.

Kane juga menilai komposisi skuad yang kontroversial untuk turnamen di Amerika Utara - Tuchel sempat memicu kehebohan besar ketika tidak memasukkan nama-nama tenar seperti Phil Foden, Cole Palmer, dan Trent Alexander-Arnold - secara berbeda dari para pengkritiknya di tanah air. Itu adalah "grup Inggris terbaik" yang pernah "saya jadi bagiannya, dalam hal kebersamaan", kata Kane saat itu.