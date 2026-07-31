Penyerang muda Carlos Espi mengungkapkan kegembiraan yang begitu besar setelah menjalani latihan perdananya bersama klub Spanyol, Real Madrid.

Real Madrid merekrut Espi dari Levante dengan kontrak berdurasi lima musim, sehingga menjadikannya rekrutan kelima Los Blancos pada bursa transfer yang sedang berlangsung. Hal ini mencerminkan keinginan klub untuk membangun masa depan lini serangnya, karena pemain ini merepresentasikan sosok penyerang tradisional yang piawai bermain di dalam kotak penalti, sebuah karakteristik yang kini menjadi langka dalam sepak bola modern.

Espi mengatakan dalam pernyataan khusus kepada kanal resmi klub: "Semuanya terjadi dengan sangat cepat, ini perasaan yang unik dan tak bisa dilukiskan. Saya sangat bahagia dengan apa yang terjadi dan saya akan memberikan segala yang saya miliki."

Mengenai kesan pertamanya di dalam klub, Espi berkata: "Ini sungguh luar biasa dan tidak saya duga, semua orang di sini sangat ramah dan menyambut saya dengan luar biasa. Saya sangat senang dengan hari pertama ini, mereka memperhatikan setiap detail kecil, dan fasilitas di sini benar-benar menakjubkan."

Ia menambahkan: "Bekerja dengan seluruh pemain Real Madrid dan dengan staf kepelatihan adalah hal yang unik, mereka sangat mendukung kami, dan itu luar biasa."

Terkait karakteristiknya sebagai pemain dan apa yang bisa ia berikan, penyerang muda itu menyatakan: "Di setiap kesempatan yang diberikan kepada saya, saya akan mengerahkan segala kemampuan. Saya penyerang murni dan saya suka berada di dalam kotak penalti agar siap menyambut setiap peluang. Yang terpenting, saya akan memberikan segala yang saya miliki demi Real Madrid untuk membalas kepercayaan yang telah diberikan pelatih kepada saya."