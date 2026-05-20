Penyerang asal Amsterdam boleh bermimpi bermain di Liga Champions: 'Saya ingin menjadi pemain tim nasional'

Jay Enem (23) akan bermain di babak kualifikasi Liga Champions musim panas mendatang bersama Red Star Belgrade. Pemain asal Amsterdam ini tidak mendapatkan kontrak dari Ajax pada tahun 2022 dan akhirnya berlabuh di Serbia setelah sempat bermain di Italia dan Siprus. Dalam wawancara dengan Voetbalzone, penyerang bertubuh kekar ini menceritakan perjalanan kariernya yang unik hingga saat ini.

Oleh Wessel Antes

FK Crvena zvezda, yang di Belanda lebih dikenal sebagai Rode Ster, kembali mendominasi di Serbia musim ini. Klub terbesar dan tersukses di Balkan ini meraih gelar ganda dan berharap dapat lolos ke fase kompetisi Liga Champions dalam tiga bulan mendatang.

Enem memberikan kontribusi Belanda bagi kesuksesan ini. Ia tiba pada bulan Januari dan mencetak enam gol serta dua assist dalam enam belas pertandingan resmi. “Kepindahan saya ke Serbia berjalan sangat baik.”

Amsterdam

Kisah sepak bola Enem dimulai di lapangan-lapangan kecil di Amsterdam-Zuidoost. “Sepuluh tahun pertama hidup saya tinggal di Ganzenhoef, kemudian kami pindah ke Diemen. Kecintaan pada bola saya warisi dari ayah saya.”

“Di Ganzenhoef, saya selalu bermain sepak bola bersama teman-teman di lapangan gereja. Saat itu, saya ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo. Pada suatu saat, saya mulai bermain sepak bola lapangan di CTO’70. Akhirnya, saya ingin naik level dan bergabung dengan AFC. Sejak saat itu, segalanya berjalan sangat cepat,” kenang Enem dengan jelas.

Sejak usia muda, Enem sudah memiliki keunggulan fisik dibandingkan rekan setim dan lawannya, sehingga ia menarik perhatian klub-klub seperti AZ, FC Utrecht, FC Volendam, dan Sparta Rotterdam. “Akhirnya saya memilih AZ. Di sana saya bermain selama satu tahun, antara lain bersama Kian Fitz-Jim, sebelum kemudian direkrut oleh Ajax.”

“Itu adalah pilihan yang mudah. Ajax adalah Ajax, apalagi sebagai orang Amsterdam asli. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. De Toekomst terletak lima menit dari rumah saya, jadi itu juga praktis. Tekanan bermain di Ajax itu saya nikmati. Di turnamen, semua orang sudah mengharapkan Anda menang sejak awal. Saya bisa beradaptasi dengan baik,” kata Enem.

Enem akhirnya bermain selama enam tahun di akademi muda Ajax. “Saya berada di angkatan 2003 bersama Kian, Devyne Rensch, Youri Baas, Youri Regeer, Gibson Yah, dan Naci Ünüvar. Siapa yang terbaik? Naci. Dia benar-benar bisa menentukan hasil pertandingan.”

Hingga hari ini, Enem masih merasakan manfaat dari apa yang dia pelajari di Ajax. Namun, dia tidak berhasil menembus tim utama klub yang dia cintai sejak kecil. “Saya harus melewatkan dua tahun penting karena masalah lutut. Pada 2022, saya masih ikut dalam persiapan yang cukup baik bersama tim utama, tetapi mereka ingin mempertahankan saya sebagai satu-satunya pemain tanpa kontrak di Jong Ajax. Itu menunjukkan sedikit kepercayaan.”

“Saat itu saya berusia sembilan belas tahun dan pada titik tertentu Anda juga ingin menghasilkan uang. Itu juga penting agar bisa menghidupi diri sendiri. Selain jadwal padat di Jong Ajax, Anda tidak bisa begitu saja memiliki pekerjaan lain di sampingnya. Saya berharap suatu hari nanti bisa membuktikan sebaliknya di Johan Cruijff ArenA,” kata Enem.

Imago

Venesia

Pada musim panas 2022, Enem memilih untuk menandatangani kontrak berjangka panjang bersama Venezia. “Itulah klub yang paling percaya pada saya. Mereka baru saja terdegradasi ke Serie B dan ingin kembali memainkan sepak bola menyerang dengan talenta-talenta muda. Bagi saya, itu tampak seperti langkah yang sangat tepat.”

Enem berangkat sendirian ke Italia. “Semuanya baru bagi saya dan sangat berbeda dari yang biasa saya alami selama di Ajax. Masa-masa awal itu cukup sulit, tapi secara umum saya bisa beradaptasi dengan cukup cepat pada situasi baru.”

“Selama latihan kedua, saya mengalami cedera selama tiga bulan, itu tidak membantu. Akhirnya saya memang melakukan debut untuk Venezia, tapi setelah itu saya diberitahu bahwa saya harus menyelesaikan musim di Vis Pesaro di Serie C. Saya tidak punya suara dalam hal itu,” kata Enem. “Di situlah kemunduran saya dimulai.”

Enem hanya bermain dalam tujuh pertandingan untuk Vis Pesaro, di mana ia tidak mencetak gol. “Ketika saya kembali ke Venezia, ada lagi tindakan aneh. Saya langsung dikeluarkan dari skuad dan tidak berlatih bersama tim selama berbulan-bulan.”

Enem harus menunggu opsi peminjaman yang konkret, bahkan ia sempat mempertimbangkan untuk kembali ke Belanda. Akhirnya, pada pertengahan September, Venezia meminjamkannya ke Ethnikos Achna di Siprus.

Imago

Siprus

Solusi darurat ini tidak berjalan baik bagi Enem. “Saya tidak dalam kondisi fit saat tiba di Ethnikos, karena selama berbulan-bulan saya hanya berlatih secara individu. Setelah dua kali masuk sebagai pemain pengganti, saya kembali cedera, kali ini untuk sisa musim.”

Namun, Enem memutuskan untuk tetap tinggal di Siprus dan dipinjamkan ke Omonia untuk musim 2024/25. “Saya pernah bermain dalam pertandingan persahabatan melawan klub itu dan mereka terkesan. Saat itu, saya tidak punya banyak pilihan dan merasa ini adalah kesempatan terakhir: ini adalah momen yang menentukan.”

“Itu adalah tahun yang sulit, tapi penuh pelajaran. Kami finis di posisi terbawah dan saya hanya mencetak empat gol. Namun, saya berhasil menunjukkan diri dan berkembang, juga karena akhirnya saya bisa bermain penuh sepanjang musim. Hal itu memberi saya banyak kepercayaan diri dan saya bersyukur kepada Tuhan atas hal itu, karena saya memang pernah mengalami masa-masa di mana saya meragukan karier saya.”

“Saya selalu tahu bahwa potensi itu ada, karena saya memiliki cukup kualitas. Tapi pada suatu saat, Anda juga harus membuktikannya. Klub tidak akan begitu saja menawarkan kontrak jika hal-hal telah berulang kali gagal,” kata Enem.

Penyerang setinggi 1,95 meter ini telah belajar bahwa ia harus selalu percaya pada dirinya sendiri. “Bahkan ketika orang lain tidak lagi percaya atau ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan saya. Sepak bola tidak selalu adil. Untuk menyadari hal itu, saya harus mengalaminya sendiri.”

Belgrado

Hidup di Siprus sangat menyenangkan, namun Enem memilih jalur lain pada musim panas lalu. “Direktur OFK Belgrado menghubungi agen saya dan sangat ingin saya bergabung. Dia terus menelepon.”

Kepercayaan itu membuat Enem menandatangani kontrak dengan OFK pada akhir Juli. “Langkah itu ternyata sangat tepat, karena saya cocok dengan gaya sepak bola Serbia. Saya adalah pemain yang menyukai permainan mendalam, menyerang ruang kosong, dan terlibat dalam duel. Kompetisi ini berlangsung sangat keras dan tempo permainannya lebih tinggi daripada di Siprus. Hal itu membuat banyak talenta muda mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka.”

Enem telah memanfaatkan kesempatan itu dengan optimal. Dalam tujuh belas pertandingan resmi bersama OFK, ia mencetak sepuluh gol dan satu assist. “Hal itu menarik banyak minat. Red Star mulai serius setelah saya mencetak gol ke gawang mereka. Selain itu, beberapa klub dari Rusia ingin merekrut saya, dan Getafe serta Ferencváros juga tertarik.”

Ketika Red Star menelepon musim dingin lalu, Enem langsung yakin. “Keuntungan tambahan adalah saya bisa tetap tinggal di Beograd. Kota yang sama, kompetisi yang sama, tapi kali ini di klub terbesar di Balkan. Gambaran itu sempurna.”

Crvena zvezda

Enem saat ini bermain dengan status pinjaman untuk Red Star, yang memiliki opsi pembelian. Oleh karena itu, diperkirakan ia akan segera dikontrak untuk beberapa tahun ke depan. “Saya ingin terus membantu tim dan berharap bisa bermain di Liga Champions tahun depan.”

Di Red Star Belgrade, Enem menikmati dukungan para suporter yang fanatik. “Terutama saat derby melawan Partizan. Kami baru saja menjadi juara melawan mereka, jadi itu pengalaman yang sangat istimewa.” Puncak lain bagi Enem adalah debutnya di Liga Europa, di mana ia memberikan assist penting saat menang 0-1 di kandang Lille.

Enem memiliki beberapa rekan setim yang terkenal. “Marko Arnautovic adalah yang paling membuat saya terkesan. Dia memiliki karier yang luar biasa dan merupakan penyerang yang mirip dengan saya, dari siapa saya bisa belajar banyak.”

“Yang lucu, saya bisa berbicara bahasa Belanda dengannya berkat masa lalunya di FC Twente. Dia sangat menyukai masa-masa di sana. Kiper kami, Matheus, pernah bermain di Ajax, tapi dia lebih banyak berbicara bahasa Portugis. Meski begitu, kami sempat membicarakan masa lalunya di Amsterdam.”

“Seorang pemain Red Star yang harus diperhatikan para penggemar sepak bola adalah Vasilije Kostov. Dia baru berusia delapan belas tahun, tapi sudah banyak bermain dan mencetak banyak gol. Saya pikir dia bisa mencapai hal besar,” prediksi Enem.

Untuk musim depan, Enem memiliki tujuan yang jelas. “Bermain di Liga Champions dan mencetak banyak gol. Bahkan lebih banyak dari musim ini. Itu pasti bisa tercapai. Menjadi juara adalah hal biasa di Rode Ster, tetapi selama babak kualifikasi itu, kami harus mewujudkannya.”

Imago

Masa Depan

Enem telah memperoleh banyak kepercayaan diri dalam setahun terakhir. Fokusnya saat ini sepenuhnya pada Rode Ster, tetapi untuk masa depan, dia yakin masih bisa melangkah lebih jauh. “Ketika saya bermain di Siprus, saya juga tidak pernah menyangka bahwa sekarang saya bisa bermimpi tentang Liga Champions. Jadi, mengapa tidak?”

“Jika saya bisa mempertahankan performa saat ini, masih banyak hal yang mungkin terjadi. Mungkin dalam dua tahun ke depan akan muncul peluang-peluang baru. Saya punya banyak mimpi dan tidak berpikir ini adalah batas kemampuan saya.”

“Suatu hari nanti saya ingin bermain di Liga Premier. Itu akan menjadi hal terbaik bagi saya dan saya akan bekerja keras untuk itu. Pertama-tama, saya ingin mencetak lebih banyak gol untuk Rode Ster,” kata Enem dengan tegas.

Enem telah berkembang dari seorang pemain Ajax tanpa kontrak menjadi penyerang bernilai jutaan euro di Red Star. Apakah ia sudah berani memimpikan karier di tim nasional? “Saya pasti ingin menjadi pemain internasional. Itu bisa saja untuk Belanda atau Nigeria, jadi saya tidak menutup kemungkinan apa pun. Saya belum mendengar kabar apa pun dari kedua asosiasi sepak bola tersebut.”

“Untuk mendapat kesempatan di timnas Belanda, saya masih harus terus berkembang, dan Nigeria juga memiliki penyerang-penyerang top, dengan Victor Osimhen tentu saja sebagai contoh utama. Bermain di level internasional adalah impian bagi saya, tapi saya lebih fokus pada saat ini. Langkah demi langkah, dan nanti kita lihat ke mana arahnya,” tutup Enem.