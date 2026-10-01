Donyell Malen pada Kamis terpilih sebagai Pemain Terbaik Serie A untuk periode Agustus dan September. Striker itu juga tampil sangat tajam untuk AS Roma musim ini, yang sebagian besar berkat dirinya memuncaki klasemen di Italia.

Malen setelah paruh musim pertama yang fenomenal di Roma direkrut secara permanen dari Aston Villa. Penyerang timnas Belanda berusia 27 tahun itu musim ini sudah mencetak enam gol liga.

Malen mengawali Serie A pada Agustus dengan hattrick melawan Fiorentina (4-0). Pada hari terakhir bulan itu, ia mencetak dua gol saat bertandang ke markas Lecce (0-4).

Malen tidak mencetak gol dalam laga kandang berikutnya melawan Atalanta (2-1), tetapi dalam duel setelah itu, kontra Torino, ia kembali sangat berharga dengan satu gol (0-2). Di antara itu, ia juga menyumbang satu assist melawan Fenerbahce di Liga Champions (1-1).

Dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, melawan Inter (2-2), Malen tidak terlibat langsung dalam gol. Berkat produktivitas kaki kanan tersebut, AS Roma saat ini berada di puncak Serie A, dengan poin yang sama (13) seperti Inter dan rival abadinya Lazio.

Malen mengungguli para pesaingnya berkat penghargaan ini, yakni Davide Frattesi (Lazio), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Daniel Maldini (Cagliari), Lautaro Martínez (Inter) dan Adrien Rabiot (AC Milan).

"Donyell Malen mempertahankan produktivitas gol luar biasa yang ia tunjukkan sejak kedatangannya di Serie A pada Januari lalu", kata direktur Serie A Luigi De Siervo. "Sebuah mesin gol yang sangat cocok dalam sistem taktik Gasperini (3-4-2-1, red.) di Roma."

"Enam golnya dalam lima pertandingan langsung membuat persaingan menuju gelar top skor kembali berjalan sengit. Kemampuan teknis, kecepatan, flair, dan produktivitasnya membuat Malen menjadi salah satu striker terbaik di dunia", ujar Di Siervo.

Malen diikuti Lautaro, Gustavo Varela (AC Monza) dan Antonio Raimondo (Frosinone) dalam daftar top skor, semuanya dengan empat gol. Malen akan menerima penghargaannya sebelum laga kandang Roma berikutnya, pada 17 Oktober melawan Genoa.

Laga itu juga akan menjadi momen kembalinya ikon klub Daniele De Rossi, sosok yang kini menjadi penanggung jawab utama di Genoa.