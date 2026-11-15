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Sweden v Bosnia and Herzegovina - UEFA Nations League 2026/27 Group B4 MD5Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Penyerang Arsenal Viktor Gyokeres mencetak dua gol ke gawang Bosnia dan Herzegovina untuk membawa Swedia asuhan Graham Potter promosi ke Liga A Nations League

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Penyerang Arsenal Viktor Gyokeres memperkuat peluangnya untuk menjadi starter reguler di bawah Mikel Arteta setelah mencetak gol dalam delapan pertandingan Nations League berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu mencetak dua gol pada babak pertama, Sabtu malam, untuk membawa Swedia menang 3-2 atas Bosnia dan Herzegovina di Stockholm.

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Dua gol penalti pastikan promosi ke divisi teratas

Gyokeres dua kali mencetak gol dari titik penalti saat tim tuan rumah asuhan Potter unggul tiga gol pada jeda babak pertama, setelah Daniel Svensson membuka keunggulan. Gol Alexander Isak yang tercipta dari assist sang penyerang tengah juga dianulir karena offside, sebelum tim tamu mencetak dua gol balasan. Kemenangan pada Sabtu, 14 November, memastikan Swedia kembali promosi ke Liga A untuk pertama kalinya sejak musim 2020-21.

Rentetan bersejarah sejajar dengan para elite Eropa

Setelah mencetak gol dalam delapan pertandingan beruntun di kompetisi tersebut, sang penyerang kini telah mengoleksi 12 gol sepanjang rentetan itu, yang dimulai pada Oktober 2024. Selain itu, ia hanya sekali gagal mencetak gol dalam 11 penampilan terakhirnya di turnamen tersebut, yakni saat bermain imbang 2-2 melawan Slovakia dua tahun lalu.

Dua gol terbarunya membuat koleksinya mencapai 16 gol sepanjang karier di turnamen tersebut. Ia kini menempati peringkat kedua daftar pencetak gol sepanjang masa, hanya di belakang penyerang Norwegia Erling Haaland yang mengoleksi 23 gol. Di level internasional, sang penyerang telah mencetak 27 gol dalam 42 penampilan sejak debutnya di tim senior pada usia 20 tahun pada 2019.

Rekor jumlah penonton warnai pencapaian gol

Jumlah itu menempatkannya di posisi kesembilan bersama Agne Simonsson dalam daftar pencetak gol sepanjang masa negaranya, dengan sembilan penampilan lebih sedikit untuk mencapai angka tersebut. Ia masih tertinggal 35 gol dari rekor nasional Zlatan Ibrahimovic yang mencapai 62 gol, meski sosok ikonik itu mencatat 80 penampilan lebih banyak sebelum pensiun pada 2023.

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Pencapaian pada Sabtu itu disaksikan 51.049 penonton di Strawberry Arena, yang sebelumnya dikenal sebagai Friends Arena, sekaligus mencatat rekor jumlah penonton baru untuk pertandingan tim nasional putra di stadion tersebut. Jumlah itu melampaui rekor stadion sebelumnya, yakni 49.967 penonton saat menghadapi Inggris dalam pertandingan perdana di sana pada 2012. Namun, rekor penonton kandang Swedia sepanjang masa tetap 52.943 orang saat menghadapi Jerman Barat di Stadion Rasunda pada 26 September 1965.

Kesulitan di klub berbanding terbalik dengan ketajaman di tim nasional

Gyokeres akan berusaha memperpanjang rentetan golnya saat Swedia menutup periode pertandingan internasional dengan bertandang ke Polandia pada Selasa. Setelah kembali ke London utara, mantan penyerang Sporting CP itu berharap dapat membangkitkan kiprahnya di klub, yang sejauh ini baru menghasilkan dua gol dalam 14 penampilan di semua kompetisi. Setelah mencetak 14 gol liga dalam musim juara Arsenal musim lalu, ia belum mencetak gol dalam tujuh pertandingan Premier League musim ini, enam di antaranya sebagai pemain pengganti.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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