"Ter Stegen membuat saya gila saat latihan," kata sang penyerang kepada harian Belgia Het Laatste Nieuws. "Terkadang rasanya luar biasa frustrasi melihatnya menepis tembakan demi tembakan. Rasanya ingin memukulnya."

Meski sekilas terdengar seperti ancaman, ucapan itu sepenuhnya dimaksudkan sebagai pujian. Kiper berusia 34 tahun itu pindah dari FC Barcelona ke Amsterdam dengan status pinjaman pada musim panas dan menjadi pilihan utama Ajax yang tak tergantikan. Dalam 14 penampilan, ia mencatatkan empat clean sheet dan beberapa kali mencegah gol lewat penyelamatan gemilang.

Begitu pula pada Sabtu, ketika penyelamatannya menggagalkan gol penyeimbang di pengujung laga dan memastikan timnya menang 1-0 atas AZ Alkmaar berkat gol Arokodare. Itu sekaligus kemenangan pertama klub bersejarah tersebut atas rivalnya dalam lima tahun. Meski demikian, ter Stegen juga sempat beberapa kali tampil kurang meyakinkan sejak kepindahannya.

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Marc-Andre ter Stegen: Kiper nomor satu sementara di bawah Jürgen Klopp

Meski begitu, pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp menetapkannya sebagai kiper nomor satu untuk sementara. Namun, sang kiper hanya bermain saat pelatih yang menggantikan Jürgen Klopp menjalani laga debut melawan Belanda di Amsterdam (1-1), menyerahkan tempatnya kepada Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) saat kalah 0-1 dari Yunani, lalu tidak masuk skuad kedua. Jonas Urbig (FC Bayern München) dipercaya tampil dalam kedua pertandingan tersebut dan membalas kepercayaan itu dengan penampilan apik.

Musim lalu, setelah mengalami sejumlah cedera berat serta ramainya kegaduhan di balik layar, ter Stegen kehilangan posisi sebagai pemain inti dan jabatan kapten di Barca. Ia kemudian dipinjamkan ke FC Girona pada musim dingin demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia. Namun, setelah hanya dua kali bermain, cedera otot parah di paha yang bahkan memerlukan operasi kembali menghambatnya.

Seperti diketahui, ia akhirnya tidak masuk skuad. Lebih buruk lagi, ter Stegen gagal membantu Girona bertahan di kasta tertinggi. Itu merupakan degradasi pertama dalam kariernya. Namun, di Amsterdam, ter Stegen bisa kembali bermimpi meraih gelar.

Ajax berada di peringkat kedua Eredivisie, hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen Feyenoord Rotterdam. Di Conference League, setelah kalah dari Hajduk Split pada laga pembuka, mereka meraih kemenangan 2-0 atas Atalanta Bergamo. FC Midtjylland menanti pada Kamis.