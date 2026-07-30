Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) telah memulai penyelidikan disipliner terhadap Barcelona terkait upaya yang banyak dibicarakan untuk merekrut Julián Álvarez dari Atlético Madrid. Klub asal Madrid itu mengajukan keluhan resmi pada akhir Juni karena menurut mereka Barcelona melakukan kontak yang tidak diizinkan dengan striker Argentina tersebut, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030.

Ini merupakan prosedur disipliner luar biasa, di mana baik Barcelona maupun Atlético Madrid mendapat kesempatan untuk menanggapi tuduhan tersebut secara tertulis sebelum federasi menjatuhkan putusan final.

Keluhan Atlético berpusat pada dugaan pembicaraan antara Barcelona dan kubu Álvarez, saat sang striker masih terikat kontrak jangka panjang di Estadio Metropolitano. Menurut regulasi Spanyol, sebuah klub hanya boleh mendekati pemain yang masih memiliki kontrak berjalan secara resmi jika telah mendapat izin dari klub yang mempekerjakannya. Atlético menilai Barcelona telah melanggar aturan tersebut.

Bahwa Barcelona benar-benar serius mendatangkan Álvarez sudah tidak diragukan lagi. Presiden klub Joan Laporta awal bulan ini mengakui sendiri bahwa raksasa Catalunya itu telah mengajukan tawaran resmi kepada Atlético. Namun, klub Madrid tersebut menolak proposal itu dengan tegas dan berulang kali menegaskan bahwa penyerang 26 tahun itu tidak dijual pada musim panas ini.

Barcelona untuk sementara memandang dibukanya penyelidikan ini sebagai langkah yang lazim dalam prosedur dan kini berharap dapat memberikan versi mereka sendiri atas peristiwa tersebut. Atlético juga akan memperkuat posisinya lebih lanjut, setelah itu otoritas berwenang di federasi akan menelaah kasus ini.

Sementara itu, Álvarez tetap menjadi prioritas utama Barcelona dalam pencarian striker baru. Namun, negosiasi benar-benar buntu karena sikap Atlético yang tak tergoyahkan, yang sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk membicarakan transfer. Sebelumnya, tawaran yang diduga senilai 150 juta euro dari Real Madrid juga langsung dikesampingkan, menurut media Spanyol.

Álvarez mengatakan saat Piala Dunia bersama Argentina bahwa dirinya terbuka untuk tantangan baru di luar Metropolitano. Namun, apakah itu benar-benar akan berujung pada kepergian pada musim panas ini masih sangat diragukan. Klausul pelepasannya bernilai 500 juta euro; Atlético tidak ingin bekerja sama dalam transfer dengan nilai yang lebih rendah.

Pada 10 Agustus, Álvarez dijadwalkan kembali mengikuti latihan perdana Atlético Madrid setelah liburannya.