Seperti dilaporkan surat kabar Bild, direktur olahraga Rouven Schröder memiliki anggaran sebesar empat juta euro untuk mengisi posisi yang sedang lowong tersebut. Karena itu, Die Fohlen disebut tidak akan gentar menghadapi kemungkinan harus membayar kompensasi untuk mendatangkan pelatih baru.

Kompensasi seperti itu, misalnya, akan berlaku untuk Brian Priske dari Sparta Praha, yang menurut informasi dari surat kabar Denmark Tipsbladet disebut berada sangat tinggi dalam daftar kandidat Gladbach. Tidak ada informasi lebih rinci mengenai durasi kontrak pelatih Denmark berusia 49 tahun itu di klub top Ceko tersebut. Namun, seperti diberitakan secara serempak oleh Sky dan Rheinische Post, rumor itu tidak banyak benarnya. Ia tampaknya bukan isu yang benar-benar panas.

Selain Priske, menurut laporan surat kabar Bild, Alexander Blessin (terakhir di St. Pauli), Horst Steffen (SV Werder Bremen), Christian Eichner (Karlsruher SC), dan Steffen Baumgart (Union Berlin) juga masuk dalam daftar Gladbach, yang dikerjakan selain oleh Schröder juga oleh pendahulunya Roland Virkus - yang sejak Juli bekerja di dalam Direktorat Scouting & Recruitment pada bidang "trainer scouting". Kandidat terakhir itu akan membawa tensi tersendiri jika benar ditunjuk.

Di mana Steffen Baumgart terakhir kali bekerja sebagai pelatih?

Sebelum menangani klub di Berlin dan HSV, Baumgart justru pernah melatih rival bebuyutan Gladbach, 1. FC Köln. Pada musim pertamanya, pria yang kini berusia 54 tahun itu membawa Die Geißböcke finis di posisi ketujuh secara sensasional, yang berarti lolos ke Conference League. Pada Desember 2023, kebersamaan pelatih yang lama digemari fans itu dengan Köln berakhir di tengah kemerosotan performa, setelah total 98 pertandingan.

Terlepas dari masa lalunya di Köln, Baumgart dinilai cocok dengan profil yang dicari, yakni pelatih berpengalaman yang juga tahu cara menghadapi kemunduran. Selain itu, para pengambil keputusan juga menganggap penting bahwa ia sudah mempelajari Gladbach secara intensif dan tidak perlu mulai dengan menonton video terlebih dahulu. Sebab, situasi di kubu Die Fohlen sudah genting setelah baru tiga pertandingan.

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Di posisi berapa Gladbach di klasemen Bundesliga?

Dengan nol poin dan selisih gol 3:12, Gladbach berada di peringkat ke-17 Bundesliga, hanya HSV yang masih tanpa gol yang posisinya lebih buruk (0:12). Pada akhir pekan lalu, Borussia tampil mengejutkan buruk saat menghadapi SC Freiburg (0:5), yang pada akhirnya berarti akhir bagi Polanski.

Pria 40 tahun itu, yang pada musim lalu awalnya mengambil alih secara interim setelah pemecatan Gerardo Seoane, memang sudah berada dalam evaluasi bahkan sebelum dimulainya musim baru. Setelah dipromosikan menjadi pelatih kepala, ia mencatat rata-rata poin hanya 1,10 dari 29 pertandingan.