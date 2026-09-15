Seperti dilaporkan harian Bild, direktur olahraga Rouven Schröder memiliki anggaran sebesar empat juta euro untuk mengisi posisi yang kosong tersebut. Karena itu, Die Fohlen disebut tidak akan mundur jika harus membayar kompensasi saat menunjuk pelatih baru.

Kompensasi seperti itu, misalnya, akan diperlukan untuk Brian Priske dari Sparta Praha, yang menurut informasi surat kabar Denmark Tipsbladet disebut berada sangat tinggi dalam daftar kandidat Gladbach. Tidak ada keterangan lebih rinci mengenai durasi kontrak pelatih Denmark berusia 49 tahun itu di klub papan atas Republik Ceko tersebut.

Selain Priske, menurut laporan Bild, Alexander Blessin (terakhir di St. Pauli), Horst Steffen (SV Werder Bremen), Christian Eichner (Karlsruher SC), dan Steffen Baumgart (Union Berlin) juga masuk dalam daftar Gladbach, yang sedang dikerjakan Schröder bersama pendahulunya, Roland Virkus - yang sejak Juli bekerja di Direktorat Scouting & Recruitment pada bidang "scouting pelatih". Kandidat terakhir disebut akan membawa bumbu tersendiri jika ditunjuk.

Di mana Steffen Baumgart terakhir bekerja sebagai pelatih?

Sebelum menangani klub di Berlin dan HSV, Baumgart justru pernah melatih rival bebuyutan Gladbach, 1. FC Köln. Pada musim pertamanya, pria yang kini berusia 54 tahun itu membawa Die Geißböcke finis di posisi ketujuh secara sensasional, yang berarti lolos ke Conference League. Pada Desember 2023, perjalanan pelatih yang lama dicintai fans itu bersama Köln berakhir di tengah penurunan performa tim setelah total 98 pertandingan.

Terlepas dari masa lalunya di Köln, Baumgart dinilai cocok dengan profil yang dicari, yakni pelatih berpengalaman yang juga tahu cara menghadapi kemunduran. Selain itu, para pengambil keputusan juga menganggap penting bahwa ia sudah mempelajari Gladbach secara intensif dan tidak perlu mulai dari menonton video. Sebab, situasi di kubu Die Fohlen sudah genting setelah baru tiga pertandingan.

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Di posisi berapa Gladbach di klasemen Bundesliga?

Dengan nol poin dan selisih gol 3:12, Gladbach berada di posisi ke-17 Bundesliga, hanya HSV yang masih tanpa gol yang berada lebih buruk (0:12). Pada akhir pekan lalu, Borussia menampilkan performa yang mengejutkan buruk saat bertandang ke markas SC Freiburg (0:5), yang pada akhirnya berarti akhir bagi Polanski.

Pria 40 tahun itu, yang pada musim lalu awalnya mengambil alih tugas sebagai pelatih interim setelah pemecatan Gerardo Seoane, memang sudah berada dalam evaluasi bahkan sebelum dimulainya musim baru. Setelah dipromosikan menjadi pelatih kepala, ia mencatat rata-rata poin hanya 1,10 dalam 29 pertandingan.