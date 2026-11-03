Di Parc des Princes, ia menyuguhkan penampilan terbaiknya mengenakan seragam Barcelona dan melakukan 10 penyelamatan gemilang, tetapi ia justru keluar dengan kekalahan empat gol. Inilah paradoks yang merangkum perjalanan Eropa Joan Garcia bersama Blaugrana sejauh ini.

Penjaga gawang yang direkrut klub untuk menjadi tembok keamanan yang mengembalikan kejayaan ter Stegen pada 2015 ini kini mendapati dirinya menghadapi tantangan personal dan kolektif yang pelik, sebuah tantangan bertajuk: bagaimana cara menjaga gawangnya tetap bersih di Liga Champions?

Joan Garcia bersiap untuk kembali ke dalam skuad tim nasional setelah pulih dari cedera yang dialaminya saat melawan Racing Santander, tetapi sebelum itu ia menghadapi ujian penentu di Benua Tua.

Menurut angka-angka yang dirilis surat kabar Spanyol "AS", penjaga gawang muda ini telah memainkan 12 pertandingan di Liga Champions Eropa dengan seragam Barcelona dan tidak pernah sekali pun mencatatkan clean sheet.

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Musim ini saja, gawangnya kebobolan saat melawan Feyenoord, Galatasaray, dan Paris Saint-Germain, sementara musim lalu ia kebobolan 3 gol dari Newcastle, dua gol dari Atletico Madrid, serta masing-masing satu gol dari Chelsea, Eintracht Frankfurt, Slavia Praha, dan Copenhagen.

Hasil akhirnya terasa berat: 20 gol dalam 12 pertandingan, 14 gol di musim lalu dan 6 gol di awal musim ini, dengan rata-rata 1,66 gol per pertandingan.

Angka ini bukan sekadar statistik individu sang penjaga gawang, melainkan cerminan dari krisis pertahanan kolektif yang dialami Barcelona sejak perempat final musim 2024-25, ketika tim gagal menjaga gawangnya tetap bersih dalam 18 pertandingan beruntun di turnamen ini. Inilah kelemahan fatal yang menghalanginya melangkah lebih jauh dan merampas darinya final-final yang diimpikannya di Munich dan Budapest.

Meski demikian, tanggung jawab tidak bisa dibebankan kepada Garcia seorang. Di Paris, ia adalah bintang tim tanpa tandingan; sepuluh penyelamatannya mencegah hasil yang lebih bencana, tetapi kekalahan 4-2 tetap menjadi luka dalam catatan setiap penjaga gawang, apalagi hasil itu mengingatkan kembali pada beberapa momen menyakitkan dari musim lalu saat menghadapi Atletico Madrid.

Sebab, meski ia cemerlang menepis tendangan bebas Julian Alvarez pada gol pertama, para analis menilai ia seharusnya bisa membaca arah bola dengan lebih baik mengingat ia satu-satunya penembak, begitu pula pada sundulan Sorloth di gol kedua, sebuah bola yang sebenarnya mampu ia tangani sebagaimana ia menghalau sundulan Ferran Torres di Paris.

Kini, dengan perekrutan Joan Garcia yang disepakati semua pihak sebagai transfer yang tepat, ekspektasi pun kian meninggi. Yang dituntut darinya bukan sekadar menjadi penjaga gawang yang bagus, melainkan menjadi penjaga gawang yang mampu menyuguhkan penyelamatan-penyelamatan menentukan yang tak sanggup dilakukan ter Stegen sejak 2015, penyelamatan yang mengembalikan Barcelona ke panggung kejayaan Eropa.