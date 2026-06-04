Penyanyi yang membawakan lagu "Wilhelmus" sebelum pertandingan Belanda melawan Aljazair menanggapi kesalahan-kesalahan tersebut

Sera de Bruin menyanyikan lagu kebangsaan Belanda, "Wilhelmus", pada Rabu sebelum pertandingan Belanda melawan Aljazair (0-1). Dalam penampilannya itu, penyanyi tersebut melakukan dua kali kesalahan. Sehari kemudian, SERA—sebagaimana nama panggungnya—menceritakan kembali penampilannya di Stadion De Kuip kepada surat kabar Algemeen Dagblad.

Penyanyi berusia 32 tahun asal Sliedrecht ini menyanyikan bagian awal lagu kebangsaan ‘ben ik tot in den dood’ alih-alih ‘blijf ik tot in den dood’. Setelah itu, ia menyanyikan ‘onvereerd’ alih-alih ‘onverveerd’. Hal ini menimbulkan kegemparan, terutama di X.

Artis asal Belanda ini diberi kebebasan artistik untuk membawakan lagu ‘Wilhelmus’ dengan caranya sendiri, yaitu dengan gitar. Selain itu, ia juga melakukan sesi latihan yang cukup intensif. “Kamu hanya ingin melakukannya dengan baik, jadi aku benar-benar menulis penuh buku catatan dengan liriknya. Liriknya harus benar-benar tertanam di kepala.”

SERA baru menyadari setelahnya di ruang ganti, saat menonton ulang rekaman, bahwa penampilan lagu kebangsaannya tidak sepenuhnya sempurna. ''Saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tentu saja ada rasa gugup. Ini momen istimewa di stadion yang penuh, jutaan orang menonton, dan kamu harus menyanyikan lagu kebangsaan negaramu. Itu benar-benar membuatku gugup.''

Selain kritik, ada juga pujian yang layak, demikian ditekankan SERA. “Saya benar-benar melakukannya dengan niat terbaik dan berlatih sangat keras. Bahwa ada kesalahan yang terjadi, itu membuat saya kecewa. Tapi saya tetap sangat bangga bisa berdiri di sana.”

SERA sangat bangga. Jika dia diminta lagi untuk menyanyikan lagu kebangsaan, dia pasti akan 'memanfaatkan kesempatan itu dengan sepenuh hati'.