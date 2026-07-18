Penyanyi itu benar-benar gagal total saat tampil di Feyenoord Festival

Segalanya sempat benar-benar kacau bagi Zoë Livay saat Feyenoord Festival pada hari Sabtu di De Kuip. Penyanyi tersebut tiba-tiba tampak lupa lirik lagu yang sangat dikenal oleh Het Legioen.

Livay memulai lagu 'Hand in Hand', lagu resmi klub Feyenoord, tanpa masalah. Namun, setelah beberapa baris, ia tampaknya kehilangan liriknya dan dengan cermat memeriksa autocue serta menatap sekelilingnya dengan tatapan bingung.

Lagu yang sangat terkenal itu pun tidak diselesaikan oleh Livay yang tampak terkejut, sementara para penggemar Feyenoord di De Kuip bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Selain itu, ada juga penampilan dari Flemming dan Hermes House Band.

Livay adalah seorang pendukung Feyenoord. Di kanal TikTok-nya terlihat bahwa ia sering mengenakan jersey klub asal Rotterdam tersebut.

Terutama di X, hujan keluhan berdatangan setelah penampilan Livay yang gagal di stadion Feyenoord. “Terlalu banyak pertunjukan dengan artis-artis yang tidak berarti dan tidak memiliki ikatan apa pun dengan klub. Presentasi para pemain (pria) benar-benar terabaikan, bukankah itu yang menjadi tujuan semua orang datang ke sini?”

Seorang pendukung Feyenoord lainnya juga melontarkan kritik tajam. “Tapi jujur saja, ini kan nggak bisa? Kamu pasti sama sekali nggak tahu lagunya, karena kalau tahu, kamu pasti menyanyikannya dengan intonasi yang berbeda. Benar-benar buruk, lho.”

Livay segera memberikan tanggapan melalui Instagram. “Sayangnya, saat menyanyikan lagu terakhir, kami mengalami masalah teknis. Tentu saja saya kecewa, tapi itu benar-benar di luar kendali. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, dan di stadion seperti De Kuip, di mana begitu banyak sistem teknis terintegrasi, hal seperti ini sayangnya bisa terjadi.”

Selama Feyenoord Festival, para pemain baru Nacho Ferri, Mika Mármol, dan Tjark Ernst tiba di De Kuip dengan helikopter. Terutama Mármol dan Ferri sangat terkesan dengan sambutan di Rotterdam-Zuid.