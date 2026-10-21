Empat gol yang bersarang di gawang Manchester United oleh Como memicu krisis di dalam ruang ganti, mengubah malam badai di Italia menjadi badai tuduhan yang saling berbalas antara kapten tim Bruno Fernandes dan pelatih Michael Carrick.

Setelah kekalahan memalukan 4-1 dari tim asuhan Cesc Fabregas, Bruno akhirnya memecah keheningannya dengan pernyataan berapi-api yang langsung menempatkan Carrick dalam garis tembak, berkata dengan nada tajam usai ditarik keluar pada menit ke-67: "Ini masalah pelatih dan staf teknis, bukan masalah saya. Kesalahan adalah kesalahan pelatih."

Pernyataan Bruno, yang muncul di tengah suasana ketidakpuasan yang jelas terlihat di dalam lapangan dan dalam perjalanannya menuju bangku cadangan, bukan sekadar momen kemarahan, melainkan mengungkap keretakan mendalam dalam hubungan antara para pemain dan staf teknis.

Menurut apa yang tertangkap oleh kamera pertandingan, bintang Portugal itu menunjukkan ketidaksenangannya terhadap pendekatan taktik dan cara mengelola pertandingan, pada saat tim ambruk secara defensif hanya 118 detik setelah kickoff.

Dari Lisandro ke Bruno: wabah pemberontakan

Pernyataan Bruno tidak datang begitu saja. Beberapa hari sebelumnya, bek Lisandro Martinez telah didenda setelah pernyataan yang mengejutkan ketika ia mengatakan bahwa tim "tidak memiliki level yang dibutuhkan untuk bersaing di Eropa", mengarahkan tuduhannya secara langsung kepada manajemen klub dan kebijakan transfer.

Dan hari ini, dengan bergabungnya nama sebesar Bruno Fernandes, kapten tim sekaligus pemain paling berpengaruh di ruang ganti, ke dalam daftar para pengkritik, satu kenyataan menjadi semakin pasti: Manchester United bukan lagi satu tim, melainkan kubu-kubu yang saling bertikai antara manajemen, pelatih, dan pemain, dalam krisis yang tampak abadi tanpa solusi.

Para pengamat menilai bahwa pernyataan-pernyataan ini bisa menjadi tetes air terakhir yang mematahkan punggung Carrick, pelatih sementara yang sempat layak mendapatkan kesempatan setelah awal yang menjanjikan, namun kini memasuki lorong gelap dengan 7 pertandingan beruntun tanpa satu pun kemenangan, yang merupakan rentetan terburuk klub sejak Desember 2015.

Carrick membalas: Saya bertanggung jawab 100%

Di sisi lain, Michael Carrick berusaha meredam kemarahan dengan memikul tanggung jawab penuh, dalam pernyataannya kepada jaringan TNT Sports usai pertandingan.

Carrick berkata: "Ini lebih dari sekadar kekecewaan, semua orang harus memikul tanggung jawab, dan saya bertanggung jawab 100% atas tim dan penampilan secara keseluruhan. Tanggung jawab berhenti pada saya dan saya menerima itu sepenuhnya."

Ia menambahkan dengan nada permintaan maaf yang jelas: "Sebagai penggemar klub ini sejak lama dan sangat peduli kepadanya, melihat penampilan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima."

Mengenai penyebab keruntuhan ini, ia menjelaskan: "Banyak hal berkaitan dengan motivasi, niat, dan ketajaman yang harus kamu tunjukkan dalam sepak bola, dan kami tidak menunjukkan itu hari ini."

Carrick membela kelompoknya meski berada dalam rentetan negatif, dengan berkata: "100% ini bukanlah level mereka, kami telah menunjukkan itu selama 6 atau 7 bulan, tetapi kamu tidak bisa menyalakan dan memadamkan semangatmu sesukamu."

Ia menutup dengan menyampaikan permintaan maaf khusus kepada para suporter yang meninggalkan tribun lebih awal: "Suporter adalah denyut nadi klub ini dan akan selalu demikian. Saya harus meminta maaf atas segala yang telah mereka lakukan untuk datang ke sini hanya untuk terpaksa menyaksikan penampilan seperti ini, tidak ada alasan sama sekali."



