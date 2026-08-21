"Saya kini berharap Bayern - idealnya bahkan bersama seorang pakar atau pakar dari bidang neurologi - segera memberikan informasi lanjutan secara langsung mengenai kondisi kesehatan pemain mereka," tulis Effenberg dalam kolomnya di t-online. "Mereka harus segera menghadirkan transparansi yang lebih besar agar semua pertanyaan yang masih terbuka bisa dijawab. Itu sangat mendasar."

Musiala belakangan kolaps di lapangan dalam dua laga uji coba melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim. Setelah itu, pemain 23 tahun tersebut menulis dalam sebuah pernyataan di Instagram bahwa ia didiagnosis mengalami "absen sementara yang muncul singkat, tetapi dapat ditangani dengan baik", yang "disebabkan oleh disfungsi neurologis".

Sejak saat itu, muncul perdebatan publik mengenai dampak jangka pendek dan jangka panjang penyakit ini terhadap kelanjutan kariernya. "Tidak membahas hal-hal ini sekarang akan menjadi kesalahan besar dari Bayern," ujar Effenberg. "Dengan begitu mereka akan merugikan diri sendiri, tetapi tentu terutama Musiala. Sebab, pertanyaan-pertanyaan yang persis sama akan kembali muncul pada setiap kesempatan - dan akan menimbulkan kegelisahan yang dibawa dari luar ke dalam klub. Mereka tidak boleh membiarkan itu terjadi."

Jamal Musiala kini harus mengatasi "dua tantangan sekaligus"

Menurut Effenberg, setelah unggahan Instagram Musiala, masih ada "beberapa pertanyaan yang belum terjawab, yang tidak pantas untuk dispekulasikan: Berapa banyak menit bermain yang akan didapat Musiala? Bagaimana tepatnya absen ini, bentuk serangan epilepsi yang bisa terjadi padanya, ditangani?"

Neurolog Dr. Regina Becker memberikan sedikit gambaran terkait pertanyaan-pertanyaan itu dalam wawancara dengan SPOX. Ia mengaku "tidak khawatir soal kelanjutan kariernya dalam bentuk epilepsi seperti ini". Obat-obatan yang tersedia "menjanjikan hasil", tegas Dr. Becker: "Sebagian besar pasien menjadi benar-benar bebas dari serangan." Namun, bisa jadi Musiala menanti "terapi seumur hidup".

Menurut Effenberg, Musiala kini harus menghadapi "dua tantangan sekaligus". Ia tidak hanya harus bisa menerima penyakit itu sendiri, tetapi juga "beban mental yang menyertainya" akibat "pengawasan terus-menerus dari jutaan pasang mata, yang kini setiap kali akan melihat dengan sangat saksama dan menahan napas", saat ia berada di lapangan.

Hal itu, menurut laporan yang sejalan, tidak akan terjadi pada ajang Piala Super melawan Borussia Dortmund pada Sabtu. Namun untuk start Bundesliga pada Jumat pekan depan melawan VfB Stuttgart, Musiala disebut akan kembali siap bermain.