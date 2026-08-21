"Sekarang saya berharap Bayern - dalam skenario terbaik bahkan bersama seorang ahli atau ahli dari bidang neurologi - segera memberikan informasi lanjutan secara langsung mengenai kondisi kesehatan pemain mereka," tulis Effenberg dalam kolomnya di t-online. "Mereka harus segera menciptakan transparansi yang lebih besar agar semua pertanyaan yang masih terbuka bisa terjawab. Itu sangat mendasar."

Musiala sebelumnya kolaps di lapangan dalam dua laga uji coba melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim. Setelah itu, pemain 23 tahun itu menulis dalam sebuah pernyataan di Instagram bahwa dirinya didiagnosis mengalami "absence yang muncul singkat secara temporer, tetapi dapat ditangani dengan baik", yang "disebabkan oleh disfungsi neurologis".

Sejak saat itu, muncul perdebatan publik mengenai dampak jangka pendek dan jangka panjang penyakit ini terhadap kelanjutan kariernya. "Tidak membahas fakta-fakta ini sekarang akan menjadi kesalahan besar dari Bayern," kata Effenberg. "Dengan begitu mereka akan merugikan diri sendiri, tetapi tentu terutama Musiala. Sebab setiap ada kesempatan, pertanyaan-pertanyaan yang persis sama akan kembali muncul - dan akan menimbulkan kegelisahan yang dibawa dari luar ke dalam klub. Mereka tidak boleh membiarkan itu terjadi."

Jamal Musiala kini harus menaklukkan "dua tantangan sekaligus"

Menurut pandangan Effenberg, setelah unggahan Instagram Musiala, "masih ada sejumlah pertanyaan terbuka yang tidak pantas untuk dispekulasikan: Berapa banyak menit bermain yang akan didapat Musiala? Bagaimana tepatnya absence ini, jenis serangan epileptik yang bisa dialaminya, akan ditangani?"

Neurolog Dr. Regina Becker memberikan sedikit kejelasan soal pertanyaan-pertanyaan itu dalam wawancara dengan SPOX. Ia mengaku "tidak khawatir soal kelanjutan kariernya dengan bentuk epilepsi seperti ini". Obat-obatan yang tersedia "menjanjikan", tegas Dr. Becker: "Sebagian besar pasien dengan begitu sepenuhnya bebas dari serangan." Namun, mungkin saja Musiala menanti "terapi seumur hidup".

Menurut Effenberg, Musiala kini harus menghadapi "dua tantangan sekaligus". Ia tidak hanya harus mampu menghadapi penyakit itu sendiri, tetapi juga "beban mental yang menyertainya" akibat "pengawasan terus-menerus dari jutaan penonton, yang kini setiap kali akan memperhatikan dengan sangat saksama dan menahan napas", saat ia berada di lapangan.

Menurut sejumlah laporan yang sejalan, hal itu tidak akan terjadi pada ajang Supercup hari Sabtu melawan Borussia Dortmund. Namun untuk awal Bundesliga pada Jumat pekan depan melawan VfB Stuttgart, Musiala disebut akan kembali siap bermain.